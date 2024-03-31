Сезон продажи клубники начнется в Химках 1 апреля

Клубника появится на рынках и ярмарках уже в начале апреля, причем первой на прилавках появится импортная ягода. Позднее к поставкам подключатся южные регионы страны.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что клубника выращивается как на открытой, так и на защищенной почве более чем десятью крупными сельхозпроизводителями и фермерскими хозяйствами.

Мурашов подчеркнул, что при выборе клубники важно обращать внимание на ее качество. Спелая ягода должна иметь однородный яркий красно-розовый цвет, быть без повреждений или неровностей. Наличие зеленых участков или белого кончика плода может свидетельствовать о незрелости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей - одна из ключевых задач.

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