Сезон летних веранд открыли в Подмосковье 15 марта

Итоги высокого сезона уборки снега начали подводить в Подмосковье. Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова рассказала об увеличении количества ручных роторов для очистки дворов и о других принятых решениях.

«Нам важно научиться складывать чистый снег на доступные газоны внутри дворов, чтобы вывозить действительно важное. Это позволит сэкономить время, а главное - дворы будут убираться быстрее. Поэтому для дворников покупаем малую механизацию. Сейчас у нас 1932 ручных ротора, планируем увеличить это количество до 6128», - рассказала Светлана Аипова.

Кроме того, в следующем сезоне в Подмосковье планируется активнее использовать роторное навесное оборудование для техники.

Будет решаться и вопрос с утилизацией собранного снега.

«20 января в Лобне приостановили вывоз снега, потому что некуда было возить. Прорабатываем вопрос организации снегоплавилок. У двух городских округов они уже есть - это Красногорск и Ленинский. При высокой урбанизации это единственный способ сразу снег утилизировать», - подчеркнула Аипова.

Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева сообщил, что с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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