Сезон летних веранд открыли в Подмосковье 15 марта
С 15 марта в Московской области начался сезон летних веранд. Собственники ресторанов и кафе могут начинать монтаж мебели и оборудования, чтобы с 1 апреля принимать первых гостей.
Весной прошлого года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустило услугу «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
«Наш опыт стал первым в России. До прошлого года услугу получали в каждом муниципалитете на бумажном носителе. С 2023 года она полностью переведена в электронный вид, и срок ее предоставления сократился в 360 раз - с 30 дней до двух часов», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
В 2024 году в Подмосковье планируется разместить более 500 летних кафе.
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