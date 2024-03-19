19 марта 2024, 13:03

Сезон летних веранд открыли в Подмосковье 15 марта

Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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С 15 марта в Московской области начался сезон летних веранд. Собственники ресторанов и кафе могут начинать монтаж мебели и оборудования, чтобы с 1 апреля принимать первых гостей.

Весной прошлого года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустило услугу «Размещение сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания».

«Наш опыт стал первым в России. До прошлого года услугу получали в каждом муниципалитете на бумажном носителе. С 2023 года она полностью переведена в электронный вид, и срок ее предоставления сократился в 360 раз - с 30 дней до двух часов», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

В 2024 году в Подмосковье планируется разместить более 500 летних кафе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Питание
19 марта 2024, 14:03
Подмосковье в 3 раза увеличит число снегоуборочных машин и создаст новые места для утилизации
Медиасток.рф
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Итоги высокого сезона уборки снега начали подводить в Подмосковье. Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова рассказала об увеличении количества ручных роторов для очистки дворов и о других принятых решениях.

«Нам важно научиться складывать чистый снег на доступные газоны внутри дворов, чтобы вывозить действительно важное. Это позволит сэкономить время, а главное - дворы будут убираться быстрее. Поэтому для дворников покупаем малую механизацию. Сейчас у нас 1932 ручных ротора, планируем увеличить это количество до 6128», - рассказала Светлана Аипова.

Кроме того, в следующем сезоне в Подмосковье планируется активнее использовать роторное навесное оборудование для техники.

Будет решаться и вопрос с утилизацией собранного снега.

«20 января в Лобне приостановили вывоз снега, потому что некуда было возить. Прорабатываем вопрос организации снегоплавилок. У двух городских округов они уже есть - это Красногорск и Ленинский. При высокой урбанизации это единственный способ сразу снег утилизировать», - подчеркнула Аипова.

Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева сообщил, что с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
19 марта 2024, 14:02
Свыше 5 тысяч человек прошли реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше пяти тысяч человек прошли реабилитацию в подмосковных стационарах с начала года. Это на 390 человек больше, чем в прошлом году.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, отделения реабилитации работают на базе 24 стационаров региона. Там восстанавливаются после заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и других.

«Также в 2023 году мы поставили в наши больницы свыше 230 единиц медицинского оборудования для реабилитации, чтобы данный вид медпомощи был еще доступнее и качественнее», - добавила Стригункова.

Пройти реабилитацию жители могут бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
19 марта 2024, 13:27
Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев напомнил об опасности электросамокатов
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Электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности. Их скорость может достигать более 25 км/ч. Главный детский травматолог Московской области Александр Григорьев напомнил, что электроопасность несут опасность как для тех, кто управляет ими, так и для пешеходов.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые или даже открытые переломы, сочетанные травмы, когда повреждения имеются в двух и более анатомических областях. Такие травмы очень долго и очень трудно лечить», - отметил Григорьев.

Восстановление после увечий занимает длительное время - до полугода или даже года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновения с ним: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, переломы ключицы и другие.

«Советую отказаться от передвижения на электросамокатах, но если вы не можете этого сделать, то не передавайте управление детям и подросткам, не катайтесь вдвоем, тем более, втроем», - заключил врач.

Берегите себя и окружающих Вас людей. Помните, что травму проще предупредить, чем лечить.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи Электросамокаты
19 марта 2024, 13:18
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству стартовал в Орехово-Зуевском ГГТУ
Министерство образования Московской области
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В Государственном гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуевского городского округа стартовали соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству. Студентам предстоит продемонстрировать свои знания современных технологий.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, университет проводит соревнования по четырем компетенциям: преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, преподавание английского языка в дистанционном формате и охрана труда.

В первый день чемпионата участники протестировали оборудование, а также посетили аудитории, в которых пройдет турнир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Орехово-Зуево

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