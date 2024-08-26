Сезон летних кинопоказов завершился в парке Кривякино в Воскресенске

Бесплатные уличные показы стали частью проекта «Креативное бюро „Регион“» и Министерства культуры и туризма Московской области под названием «Кинопарк». Репертуар включал в себя лучшие современные российские картины, анимационные фильмы и классику советского кинематографа, что позволило каждому зрителю найти что-то по своему вкусу.

«Это были прекрасные вечера, наполненные атмосферой кино и общения. Мы смотрели лучшие фильмы разных жанров, наслаждались свежим воздухом и прекрасной погодой. Хочется выразить благодарность организаторам этого мероприятия за то, что они подарили нам возможность провести эти чудесные вечера вместе», - отметили в пресс-службе «КЦ „Усадьба Кривякино“.

Мероприятие стало настоящим праздником для жителей округа и гостей усадьбы, и организаторы уже планируют продолжение данной традиции в следующем сезоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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