Сезон клюквы начался в Подмосковье

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«Лучше всего собирать клюкву после первых холодов, поскольку трава и мох осаживаются, а клюква остается на поверхности», - рекомендует жительница Шатуры Юлия Кропоткина.

«Клюква идеально подходит для заморозки и может лежать всю зиму, не теряя своих качеств», - пояснила Ольга Соколова, которая продает ягоду на местном рынке.

«Клюква содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунную систему. Ее употребление способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта и повышению пищеварения. Кроме того, клюква является естественным антиоксидантом, который помогает бороться со свободными радикалами и замедляет процессы старения», - рассказала медсестра из терапевтического отделения Полина Ионова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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