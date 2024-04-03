Сезон грибов начался в лесах Подмосковья

«Главное различие между двумя похожими грибами - их форма. Строчок приземистый и коренастый гриб, у него большая раскидистая шляпка, лежащая на почве, за которой практически не видно маленькой кривой ножки, у сморчка же наоборот, шляпка маленькая, в основном треугольной формы, ножка прямая и заметная, тянущаяся вверх», - прокомментировал министр экологии Тихон Фирсов.

Перед приготовлением грибов их следует обработать в кипятке с раствором пищевой соды. Это позволит вывести опасный токсин. Нельзя забывать о том, что такие действия - лишь подготовка грибов к дальнейшей термической обработке, после которой их можно будет употребить в пищу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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