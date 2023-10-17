Сезон фонтанов завершился в Подмосковье

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По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этом году фонтаны перестали работать 16 октября. Консервация необходима для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий.

Всего в Подмосковье работает 241 фонтан, 49 из которых установили по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенные работу по благоустройству территорий.

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