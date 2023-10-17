Сезон фонтанов завершился в Подмосковье
Сезон работы фонтанов завершился в Московской области. Сотрудники коммунальных служб уже приступили к консервации объектов на зимний период.
По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в этом году фонтаны перестали работать 16 октября. Консервация необходима для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий.
Всего в Подмосковье работает 241 фонтан, 49 из которых установили по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенные работу по благоустройству территорий.
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