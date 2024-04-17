Сезон буккроссинга начался парке Кривякино в Воскресенске

На шахматной площадке усадьбы установлены специальные стеллажи, где каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя.

«Наши стеллажи предлагают книги на самые разные темы - от художественной литературы до научных трудов. С недавнего времени ассортимент пополнился детской литературой, для которой была выделена отдельная полка», - сообщили в дирекции парка.

Инициатива буккроссинга призвана не только поддержать любовь к чтению среди горожан и гостей Воскресенска, но и создать дополнительное место для общения и обмена интересами. Помимо этого, парк Кривякино предлагает посетителям разнообразную программу мероприятий: от экскурсий и фотовыставок до развлекательных событий для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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