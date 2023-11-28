Съезд терапевтов в Подмосковье соберет более 3 тысяч специалистов

Помимо терапевтов в съезде поучаствуют кардиологи, пульмонологи, врачи общей практики, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи, эндокринологи и другие медики из Тульской, Томской, Челябинской, Ульяновской и Сахалинской областей, Ставропольского края, Якутии, а также Франции, Германии, Италии, Португалии, США и других стран.

«Съезд терапевтов важен, потому что на одной площадке собираются лидеры мнений, эксперты и врачи, которые в своей работе нуждаются в реализации всех последних тенденций и клинических практик. Поэтому это уникальная возможность получить новые знания из первых рук, оценить ее и начать внедрять ее уже на следующий день», - рассказала замдиректора МОНИКИ и декан факультета усовершенствования врачей Татьяна Чернявская.

По ее словам, терапия включает в себя много направлений. Очень много вопросов, с которыми доктор сталкивается каждый день, будут обсуждаться в свете клинических рекомендаций и основных достижений науки на одной площадке.

«Медицина всегда являлась коллегиальным собранием. И только в дискуссии врачей и разных экспертов рождается истина с точки зрения тактики лечения и обследования пациентов», - добавила Чернявская.

МОНИКИ выбрали площадкой для проведения мероприятия не случайно. Это институт с 250-летней историей, одно из самых опытных и старых медицинских организаций в Москве и в стране. Более 100 лет в нем обучают врачей различных специальностей. Более 10 тысяч врачей ежегодно проходят курсы повышения квалификации в стенах МОНИКИ. Также каждый год институт проводит свыше 250 научных конференций.

«Как правило, на площадках конгресса обсуждаются последние новости из доказательной медицины и последние новости законодательства. Поэтому проведя здесь два образовательных дня и подключаясь дистанционно к процессу обучения в рамках этого конгресса, каждый врач получит самое новое, что необходимо в его ежедневной практике», подытожила Чернявская.

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