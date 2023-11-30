Съезд терапевтов МОНИКИ завершился в Подмосковье

Съезд продолжался два дня. За это время в нем поучаствовали три тысячи специалистов, из них 2,5 тысячи - онлайн.

«Наши кардиологи и работники скорой помощи рассказали, что меняется в подходах к лечению острых коронарных патологий. Одна из значимых секций - „Стоматология мира“, где ведущие мировые звезды в стоматологии подлились своими практиками», - рассказала профессор кафедры терапии МОНИКИ и главный внештатный терапевт региона Наталья Санина.

Во второй день врачи обсудили последние изменения в здравоохранении, в том числе новую классификацию болезней - МКБ-11. На сессиях специалисты проанализировали преемственность детской и взрослой гематологических служб Подмосковья.

«Ребенок, рожденный с гемофилией, сразу попадает в поле внимания детских гематологов, наблюдается у них, получает необходимую терапию, обследования. Но с наступлением 18 лет часто отправляется „в свободное плавание“. Необходимо вовремя его принять, поставить на взрослый учет», - рассказала руководитель отделения клинической гематологии и иммунотерапии МОНИКИ Татьяна Митина, которая выступила с докладом по данной теме.

Также на съезде говорили о первичной диагностике и терапии гиперурикемии, методы скорой помощи при остром коронарном синдроме.

«Мы сегодня проводим секцию, в основном ориентированную на врачей скорой помощи. Она посвящена острым состояниям кардиологии - инфаркту миокарда, инсультам, кардиогенному шоку - это тяжелейшее осложнение. Мы хотели еще раз подчеркнуть, насколько важен правильный выбор места госпитализации, правильное оказание помощи», - сообщил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер.

В рамках форума прошли симпозиумы и мастер-классы на разные темы, в том числе об иммунизации взрослого населения, подагре, ревматических заболеваниях беременных, нарушении сна, мужском здоровье, профилактике стоматологических заболеваний и другие.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».