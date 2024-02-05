Съезд с Рогачевского шоссе к улице Гагарина достроят в Лобне к концу года

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, строители также занимаются устройством подпорной стены со стороны Краснополянского шоссе. Общая протяженность объекта составит 2,6 километра.

«Новый съезд дополнительно улучшит транспортную ситуацию внутри Лобни и позволит вывести из города поток грузового транспорта. Таким образом грузоперевозки будут осуществляться непосредственно по Северному обходу без возможности заезда на улицу Батарейную и Букинское шоссе. Завершить работы по строительству съезда планируется до конца 2024 года», - отметили в министерстве.

Также на Рогачевском шоссе продолжают строить кольцевую развязку, которая соединит западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе.

Полностью Северный обход достроят в четвертом квартале этого года.

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