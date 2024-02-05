05 февраля 2024, 15:34

Съезд с Рогачевского шоссе к улице Гагарина достроят в Лобне к концу года

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Строительство Северного обхода продолжается в Лобне. Сейчас рабочие приступили к устройству насыпи на подходах к эстакаде через Рогачевского шоссе. Дорогу планируют сдать к концу года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, строители также занимаются устройством подпорной стены со стороны Краснополянского шоссе. Общая протяженность объекта составит 2,6 километра.

«Новый съезд дополнительно улучшит транспортную ситуацию внутри Лобни и позволит вывести из города поток грузового транспорта. Таким образом грузоперевозки будут осуществляться непосредственно по Северному обходу без возможности заезда на улицу Батарейную и Букинское шоссе. Завершить работы по строительству съезда планируется до конца 2024 года», - отметили в министерстве.

Также на Рогачевском шоссе продолжают строить кольцевую развязку, которая соединит западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе.

Полностью Северный обход достроят в четвертом квартале этого года.

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Лобня Строительство Дороги
05 февраля 2024, 15:32
Свыше 4,5 тысячи человек прокатились на дизайнерских каруселях в парках Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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За неделю на бесплатных дизайнерских каруселях в Подмосковье прокатились более 4,5 тысячи человек. Они работают в парках в восьми округах региона.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусели установили по программе губернатора. Их разработал дизайнер Денис Симачев. Аттракционы стали настоящими арт-объектами, интересными как для детей, так и для взрослых.

Конструкции оснащены стереоаудиосистемой и яркой подсветкой. Одновременно на аттракционе могут прокатиться 44 человека.

Сегодня карусели работают в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.

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Благоустройство
05 февраля 2024, 14:57
Новое отделение почты открылось в селе Рождествено под Истрой
Пресс-служба администрации городского округа Истра
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После капитального ремонта в селе Рождествено под Истрой открыли почтовое отделение. Там можно не только получить или отправить письмо, но и оплатить счета ЖКХ, воспользоваться порталом «Госуслуги».

Отделение почты ежедневно посещают более 50 жителей села. Там предусмотрен широкий спектр услуг. Также посетители могут воспользоваться медицинским оборудованием - бесконтактным термометром или тонометром.

«Хочу отметить, что этот объект имеет важное социальное значение, ведь в зоне обслуживания отделения в селе Рождествено на сегодняшний день проживает более 15 тысяч человек. С обращениями по поводу открытия отделения почты не один раз обращались к администрации местные жители через каналы коммуникации», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Истра
05 февраля 2024, 14:54
Встреча по вопросам развития микрорайона Супонево прошла в администрации Одинцова
Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Совещание о перспективах благоустройства микрорайона Супонево прошло в администрации Одинцовского округа. На повестке были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры.

Одной из ключевых тем обсуждения стало обустройство автобусной остановки вблизи гипермаркета. Сейчас отсутствие свободной земли рядом с дорогой не позволяет создать новый заезд для автобусов. Возможно, в будущем рассмотрят перенос существующих остановок ближе к торговому центру.

Также рассмотрели вопросы по оптимизации автобусного маршрута № 881 и созданию дополнительных парковочных мест.

Особое внимание уделили срокам строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонту существующих спортивных объектов. Все это должно улучшить условия жизни в микрорайоне Супонево.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Одинцово Благоустройство Строительство Дороги
05 февраля 2024, 14:52
Жители Подмосковья подали более 17 тысяч заявок по земле через сайт госуслуг в январе
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Жители Подмосковья получили более 17 тысяч госуслуг по земле и имуществу за январь. Самыми популярными из них стали перераспределение и предварительное согласование участков с неразграниченной государственной собственностью, а также предоставление земли в аренду или собственность без торгов.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, за месяц услугой перераспределения земель воспользовались 4,2 тысячи раз. Предварительное согласование предоставления участков в неразграниченной государственной собственности понадобилось 3,7 тысячи жителям. Еще 2,2 тысячи заявок поступило для аренды или покупки недвижимости без торгов.

«Сегодня получить любую услугу по земле и имуществу можно не выходя из дома, в электронном виде. Дистанционные способы взаимодействия позволяют гражданам, организациям и бизнесу экономить время и получать госуслуги в удобных условиях. И такой формат весьма востребован. С начала этого года подано на три с половиной тысячи больше заявлений, чем в прошлом году за этот же период», - сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Подать заявку на госуслуги по земле жители могут онлайн на региональном портале.

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Недвижимость Госуслуги

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