22 мая 2024, 15:14

Северный обход в Лобне достроят к концу 2024 года

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Строительство Северного обхода Лобни продолжается в Подмосковье. Основные работы планируют завершить к концу 2024 года.

Сейчас ведутся работы по установке бордюрного камня на двух съездах развязки на пересечении с автодорогой «Хлебниково - Рогачево - Луговая». Также продолжается строительство очистных сооружений и установка шумозащитных экранов.

В декабре 2022 года ввели в эксплуатацию первый этап Северного обхода Лобни протяженностью около пяти километров. В октябре 2023 года открыли движение по транспортной развязке на пересечении с Дмитровским шоссе. Эта развязка обеспечивает прямой выезд на Северный обход Лобни с Дмитровского шоссе и съезд с Северного обхода на Дмитровское шоссе в направлении Московской области.

Планируется, что основные работы по строительству развязки и подъезда завершат до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Лобня Строительство
22 мая 2024, 15:11
Студентка Мария Гордеева из Химок победила в телешоу «Новая фабрика звезд»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Студентка Московского государственного института культуры в Химках Мария Гордеева выступила в финальном выпуске шоу на телеканале ТНТ. По итогам голосования члены жюри присудили ей победу.

Поддержали Марию Гордееву Сергей Шнуров и Анна Хилькевич. Другие конкурсанты получили по одному голосу. Она получила главный приз шоу - три миллиона рублей на развитие музыкальной карьеры.

«Хочу поблагодарить этот замечательный проект за то, что он помог мне раскрыться. Я узнала о себе очень многое, я поверила в себя. Благодарю многоуважаемое жюри, своих наставников, вы очень крутые, спасибо вам огромное. Благодарю продюсеров этого шоу, балет, стилистов, гримеров, ведущих», - поделилась победительница «Новой фабрики звезд» Мария Гордеева.

Ранее другая студентка института культуры Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс России - 2023». Также Вероника Сыромля стала лучшей в проекте «Голос. Уже не дети».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Россия конкурсы
22 мая 2024, 15:07
Свыше 3,5 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю
ЦБДД
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Свыше 3,5 тысячи машин переместили с подмосковных улиц из-за нарушений правил парковки. Больше всего их оказалось в Красногорске. Там эвакуировали 356 автомобилей.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, узнать расположение авто можно по телефону единой справочной служы 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают правильно парковаться и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Машины
22 мая 2024, 14:48
Сквер в деревне Кашино победил на всероссийском голосовании
Медиасток.рф
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Сквер на улице Ленина в деревне Кашино под Волоколамском выиграл во всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Его преобразят в следующем году.

Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, в голосовании участвовали около 850 тысяч человек. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», - рассказал министр.

За благоустройство сквера отдали голос более трех тысяч человек. Всего в голосовании участвовали свыше 6,7 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Волоколамск
22 мая 2024, 14:30
Количество погибших в ДТП снизилось на 28% в Подмосковье с начала года
Медиасток.рф
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С начала года на дорогах Подмосковья произошло 926 аварий с погибшими и ранеными. Это меньше, чем в прошлом году, отметили в Минтрансе региона.

«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться. С начала года на 28% снизилось число погибших и на 10% - число раненых», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Водителям напомнили, что в Подмосковье началась миграция диких животных и на загородных трассах часто можно встретить лосей. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы лучше видеть пешеходов в темное время. Особо осторожными следует быть во дворах - летом много детей гуляют или катаются на велосипедах и самокатах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги

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