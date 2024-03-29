29 марта 2024, 03:54

Северная реальность. Чем этнопарк «Кочевник» удивит туристов этим летом

Телеканал «360»
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Туристический потенциал Подмосковья уже очень высоко оценили. В регионе развиваются различные виды туризма, включая этнографический. Яркий тому пример — этнопарк «Кочевник», расположенный в городском округе Сергиев Посад. Директор проекта Алексей Ежелев рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской, чем будет удивлять путешественников в летний период.

Ежелев рассказал, что в прошлом году он летал в экспедицию на Камчатку с Российским географическим обществом. Тогда он подумал, что для народов Севера вертолет, прилетающий за оленеводом или чтобы забрать детей в школу, является тем же, что для нас маршрутное такси. Это такая северная реальность.

«Я придумал приобрести вертолет Ми-8, естественно, списанный, который не будет летать. Не будем никого катать, но он будет как экспозиция, где будут рассказывать, что такой вид транспорта обычный для оленеводов по всему Северу», - рассказал собеседник «360».

По его словам, ему хотелось поведать о людях, которые работают на Севере. Ежелев также отметил, что это будет интересно не только взрослым, но и детям в возрасте до 10-11 лет.

Ранее представители отдела туризма городского округа Солнечногорск презентовали на выставке MITT-2024 планы развития сферы гостеприимства , а также рассказали о развлечениях, лучших гостиницах, музеях и ресторанах.

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Вертолеты Туризм Россия Сергиев Посад Парки
28 марта 2024, 23:52
Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля сдал нормы ГТО по стрельбе
Даниил Коблов
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Участник клуба «Активное долголетие» из Рошаля успешно сдал нормы ГТО по стрельбе из электронного оружия.  Экзамен состоялся в СКЦ «Рошаль» в рамках празднования 10-летия с момента возрождения комплекса ВФСК ГТО.

Всего в экзамене участвовали 23 желающих. Одним из них стал Владимир Черепанов, который является участником «Активного долголетия». Несмотря на свой возраст, он показал достойный результат и справился с заданием.

«Отличный пример для подрастающего поколения!» - подчеркнули в администрации городского округа Шатура.

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 метров по мишени № 8. Участие принимают все желающие от 12 до 59 лет включительно.

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Стрельба Экзамены Активное долголетие
28 марта 2024, 23:14
Спортсменки из Электростали приняли участие в учебно-тренировочном мероприятии в Китае
Администрация Электросталь г.о.
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Команда России по прыжкам в воду, включающая в себя 30 спортсменов, в настоящее время пребывает в Китае для учебно-тренировочного сбора. Среди участников сборной есть две талантливые спортсменки из школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» — Елизавета Кузина и Виктория Казанцева.

Центр водных видов спорта Чжаоцин в Китае стал местом проведения интенсивных тренировок для спортсменов. На территории центра имеются специальные платформы для прыжков с высоты - 20 и 27 метров.

Команде предстоит усердно тренироваться до 6 апреля, чтобы повысить свои спортивные навыки и готовность к предстоящим соревнованиям. Важным аспектом сбора является не только повышение физической формы, но и духовное единство и командный дух, который способствует достижению высоких результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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Спортсмены Китай Электросталь
28 марта 2024, 22:52
Более 140 школьников приняли участие в научном фестивале «Кванториада» в Королеве
Администрация Королев г.о.
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Детский научный фестиваль «Кванториада» проходит в Королеве. В нем принимают участие учащиеся школ, которые занимаются в технопарке «Кванториум».

Участники фестиваля потратили много времени на подготовку к нему. Сейчас им предстоит представить на суд жюри свои научные проекты, которые разрабатывались для решения серьезных и совсем не детских задач.

Больше всего участники заинтересовались темой освоения космоса. Кроме того, школьники отметили и земное производство. В этой сфере представлены проекты «Система автономной поддержки уровня воды», «Действующий макет водородного поезда» и другие.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Королеве восемь лет назад. Он стал первым подобным учебным заведением в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школьники Фестивали Королев
28 марта 2024, 22:41
Инженерная школа в Дмитрове на 1,1 тысячи мест примет первых учеников в сентябре
Администрация Дмитровский г.о.
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Оснащение школы в Дмитрове на 1,1 тысячи мест закончили на 98%. Полностью завершить работы и сдать объект планируют к сентябрю 2024 года. Таким образом учебное заведение в новом учебном году сможет принять первых воспитанников.

Проект является уникальным для городского округа. Новое учебное заведение будет оснащено самым современным оборудованием. Кроме того, в здании предусмотрена непривычная планировка - большие пространства коридоров, рекреационных зон, широкие удобные лестницы.

Строительство объекта находится на постоянном контроле в администрации муниципалитета и у его главы Ильи Поночевного. Пока здание готовится к приему детей, он лично совершает инспекции и проверяет готовность объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Дмитров

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