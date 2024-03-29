Северная реальность. Чем этнопарк «Кочевник» удивит туристов этим летом

Ежелев рассказал, что в прошлом году он летал в экспедицию на Камчатку с Российским географическим обществом. Тогда он подумал, что для народов Севера вертолет, прилетающий за оленеводом или чтобы забрать детей в школу, является тем же, что для нас маршрутное такси. Это такая северная реальность.

«Я придумал приобрести вертолет Ми-8, естественно, списанный, который не будет летать. Не будем никого катать, но он будет как экспозиция, где будут рассказывать, что такой вид транспорта обычный для оленеводов по всему Северу», - рассказал собеседник «360».

По его словам, ему хотелось поведать о людях, которые работают на Севере. Ежелев также отметил, что это будет интересно не только взрослым, но и детям в возрасте до 10-11 лет.

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