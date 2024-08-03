Сети водоснабжения в поселке Дзержинского обновят к отопительному сезону

В рамках инспекции они посетили строительную площадку, где готовятся к укладке новые пластиковые трубы, срок эксплуатации которых превышает полувека. После завершения ремонтных работ чистая вода от станции водозабора будет поступать по обновленным сетям холодного водоснабжения, обеспечивая жителей поселка качественной питьевой водой.

Напомним, что модернизация водозаборного узла в поселке была проведена осенью 2017 года в рамках программы губернатора Московской области «Чистая вода». Целью программы было приведение питьевой воды в соответствие с нормативами. На объекте был выполнен капитальный ремонт с заменой оборудования насосной станции, резервуара чистой воды, трубопроводов и запорной арматуры. Также была построена станция обезжелезивания с максимальной производительностью 2,1 тысячи кубометров в сутки.

Глава муниципалитета Денис Мордвинцев отметил, что работы проходят под его личным контролем, и главная задача - успеть завершить все до начала отопительного периода.

Кроме того, Антон Велиховский и Денис Мордвинцев осмотрели котельную, обеспечивающую теплом поселок с тремя тысячами жителей. Работы по подготовке котельной были завершены в срок, объект функционирует в штатном режиме и готов к запуску отопления после наступления холодов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».