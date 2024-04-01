01 апреля 2024, 12:26

Сети водоснабжения модернизируют в Лобне в 2024 году

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Водоканал ООО «Чайка» в Лобне обновляет изношенные сети. Программа предусматривает реконструкцию и замену аварийных сетей водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделяется повышению качества питьевой воды.

Специалисты завершили работы на водопроводе на Советской улице в Лобне. Там заменили 200 метров трубопровода от дома № 29 до дома № 37. Для комфорта жителей работы провели в сжатые сроки, сохранив благоустройство улицы.

Ранее рабочие заменили трубы холодного водоснабжения вблизи школы № 2 в Южном микрорайоне, водопровод в микрорайонах Красная Поляна и Луговая, а также систему канализации в микрорайоне Депо. До конца года будет реализовано еще 10 проектов обновления сетей.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня
01 апреля 2024, 12:52
Конференция онкологов прошла в Подмосковье
Московский областной онкологический диспансер
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Региональная конференция по итогам 2023 года прошла в Московском областном онкологическом диспансере. Участниками стали 60 специалистов.

«Все целевые показатели за 2023 год выполнены. В 2024 году мы планируем улучшить маршрутизацию пациентов, обеспечение лекарственными препаратами, а также оказание хирургической помощи, которая должна быть максимально доступной для пациентов региона», - рассказал главный внештатный онколог Подмосковья Иван Каприн.

Специалисты обсудили современные методики диагностики, терапии и профилактики онкологических заболеваний. Врачи поделились информацией о последних достижениях в области лечения и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение
01 апреля 2024, 12:29
Математический класс откроют в лицее № 14 в Жуковском
Пресс-служба администрации города или района
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Математический класс откроют в лицее № 14 в Жуковском в следующем учебном году по региональной программе. Всего их запустят в 33-х школах региона.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, проект направлен на повышение качества математического образования в школах. Его участниками станут более 500 семиклассников, которые пройдут отбор. Прием заявок от родителей начнется 1 апреля.

Для учащихся математического класса будут проводить мастер-классы и лекции, им также окажут поддержку в подготовке к олимпиадам. С ними будут работать специалисты МФТИ и образовательного центра «Взлет».

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Жуковский Образование
01 апреля 2024, 12:24
Волонтеры передали более 30 килограммов вещей в приют для животных в Химках
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Активисты Химок собрали более 30 килограммов вещей для питомцев приюта GetDog. Собранную ветошь передала депутат, заведующая детским садом «Калинка» Юлия Мамай.

«Силами волонтерского клуба, созданного на базе детского сада „Калинка“, мы за неделю собрали необходимые средства для собак. Таким животным важно и нужно помогать», - подчеркнула Мамай.

Все желающие могут помочь приюту лекарствами, кормом и другими необходимыми вещами.

Напомним, волонтерский клуб «Навигатор» на регулярной основе помогает не только приютам, но и участникам СВО, а также льготным категориям граждан.

Лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что на территории Химок функционируют восемь приютов для бездомных животных, два из них можно найти на интерактивной карте профильных организаций Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Животные
01 апреля 2024, 12:12
Подмосковные биатлонистки заняли 3-е место на чемпионате России
Союз биатлонистов России
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Сборная Подмосковья заняла третье место в эстафете на чемпионате России по биатлону. В соревнованиях участвовали более 150 биатлонистов из 25 регионов страны, а также представители Белоруссии.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, турнир проходил с 21 марта по 1 апреля в Тюмени. Регион представили биатлонистки Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева.

В эстафете в формате 4×6 километров среди женщин подмосковные спортсменки завоевали «бронзу», уступив командам из ХМАО и Тюмени.

Ранее Полина Шевнина выиграла золотую медаль на чемпионате России по биатлону в гонке преследования на дистанции десять километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Биатлон

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