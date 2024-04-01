Сети водоснабжения модернизируют в Лобне в 2024 году

Специалисты завершили работы на водопроводе на Советской улице в Лобне. Там заменили 200 метров трубопровода от дома № 29 до дома № 37. Для комфорта жителей работы провели в сжатые сроки, сохранив благоустройство улицы.

Ранее рабочие заменили трубы холодного водоснабжения вблизи школы № 2 в Южном микрорайоне, водопровод в микрорайонах Красная Поляна и Луговая, а также систему канализации в микрорайоне Депо. До конца года будет реализовано еще 10 проектов обновления сетей.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

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