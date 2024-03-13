13 марта 2024, 12:55

Сети, письма, пряники. «Неделя добрых дел» началась во всех школах Подмосковья

МИСК МО
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Школьники из разных уголков Подмосковья плетут маскировочные сети, расписывают пряники и пишут письма участникам СВО в рамках «Недели добрых дел». Акция, организованная министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области, затронула все города региона.

Акция обрела вторую жизнь, к ней присоединились неравнодушные люди и предприниматели. 11 марта в Подмосковье стартовала уже «Неделя добрых дел» - занятия идут во всех школах региона. Дети плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам со словами поддержки, расписывают печенье и имбирные пряники. Все это доставят «за ленточку».

«Я думаю, что солдатам сейчас очень трудно, и они бы хотели почувствовать себя как дома. Для этого наши 11-классники сделали пряники, а мы их декорируем, украшаем глазурью разных цветов. Потом пряники отвезут нашим бойцам. Надеюсь, что они будут очень рады», - говорит 7-классница Арина Анисимова из гимназии № 7 в Коломне.

«Важно, чтобы все было прочно, хорошо натянуто. Надеюсь, что наши маскировочные сети помогут бойцам. Мы делаем их со всей душой», - говорит Василиса Абрамова из 8 «Б» школы № 5 в Лобне, которая вместе с друзьями плетет маскировочные сети.

«Здравствуй, дорогой защитник нашей Родины! Трудно представить, как тяжело тебе приходится на фронте, какой ужас ты пережил и сколько трагедий увидел. Спасибо тебе, солдат, за твою самоотверженность и героизм! Хочу пожелать только одно - вернуться домой к семье целым и невредимым!», - зачитал отрывок из своего письма 11-классник СОШ № 1 в Орехово-Зуеве Артур Стаханский.

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«В апреле 2022 года по инициативе подмосковных школьников стартовала акция „Доброе дело“. Ее поддержал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Сначала ребята собирали помощь у себя в школах, затем акция разрослась. За это время из Подмосковья отправили более 5,5 тысячи тонн гуманитарного груза», - рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

13 марта 2024, 13:47
Рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций путепровода через ж/д в Аникеевке
Минтранс Подмосковья
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Строительство путепровода через железную дорогу Рижского направления продолжается в Аникеевке. Сейчас рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций.

В региональном Минтрансе уточнили, что в скором времени строители приступят к монтажу конструкций между опорами № 4 и № 7. Общая масса металлоконструкций превышает тысячу тонн.

Параллельно со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе продолжается устройство опор путепровода, находящихся в непосредственной близости от ж/д. Со стороны Волоколамского шоссе рабочие устраивают площадку Северного ТПУ и пункт транспортной безопасности. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дороги М-5 в Люберцах. Движение на этом участке трассы запустят к концу 2024 года.

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Строительство Дороги
13 марта 2024, 13:45
Ученики школы № 4 в Ногинске написали письма участникам СВО в рамках «Недели добрых дел»
Ольга Аввакумова
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Ребята из 9 «Г», 5 «Б» и 7 «Б» классов школы № 4 в Ногинске присоединились к акции «Неделя добрых дел». Они написали трогательные письма для участников специальной военной операции, которые скоро отправят «за ленточку».

Написать письма помогали учителя Светлана Бессингер, Елена Аксакова и Наталья Кудряшова.

«Акция „Неделя добрых дел“ началась у нас 11 марта и будет продолжаться всю неделю. Мы будем принимать участие в различных мероприятиях, будем печь блины, расписывать пряники. Одно из самых сердечных - это письма нашим защитникам отечества, которые сейчас выполняют свой долг», - отметила учительница английского языка Светлана Бессингер.

Для участников СВО важна поддержка родных и близких, но не менее приятно получать теплые и воодушевляющие послания от детей.

Подобные акции проходят во всех школах Подмосковья. Например, в Волоколамске ребята разукрасили пряники , которые упакуют и отправят участникам СВО.

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Дети Школы Учителя Богородский
13 марта 2024, 13:35
Спортсменка из Подмосковья выиграла на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
Фото: Российская федерация горнолыжного спорта
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Спортсменка из Подмосковья выиграла на Кубке России по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске 12 марта.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в первый день турнира прошли соревнования среди женщин. Виталина Гирина преодолела трассу быстрее ближайшей соперниц на 0,13 секунды. Во втором заезде она опередила преследовательницу на 1,68 секунды. В результате спортсменка стала победительницей.

«Я себя чувствую достаточно заряженной, скучала по соревнованиям. На первой трассе было достаточно плотно, короче дистанции, нужно было быстро перестраиваться. На второй было по-другому, больше расстояния. Вторая мне далась легче», - поделилась она.

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Спортсмены
13 марта 2024, 13:05
Жителям Подмосковья напомнили о преимеществах мобильного приложения для вызова экстренных служб
Читайте нас в: Google Новости
Мобильное приложение «112 МО» заработало в Подмосковье в 2017 году. С его помощью жители могут быстро получить помощь экстренных служб и сообщить о чрезвычайной ситуации. Им уже воспользовались около трех тысяч раз.

Как рассказали в ведомстве, пользователям приложения доступна функция отслеживания перемещения скорой помощи и газовой службы, а также оформление ДТП без пострадавших через протокол.

Для школьников и пенсионеров работает сервис «Связанные контакты», при помощи которого можно отслеживать местоположение близких людей.

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