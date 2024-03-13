Сети, письма, пряники. «Неделя добрых дел» началась во всех школах Подмосковья

Акция обрела вторую жизнь, к ней присоединились неравнодушные люди и предприниматели. 11 марта в Подмосковье стартовала уже «Неделя добрых дел» - занятия идут во всех школах региона. Дети плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам со словами поддержки, расписывают печенье и имбирные пряники. Все это доставят «за ленточку».

«Я думаю, что солдатам сейчас очень трудно, и они бы хотели почувствовать себя как дома. Для этого наши 11-классники сделали пряники, а мы их декорируем, украшаем глазурью разных цветов. Потом пряники отвезут нашим бойцам. Надеюсь, что они будут очень рады», - говорит 7-классница Арина Анисимова из гимназии № 7 в Коломне.

«Важно, чтобы все было прочно, хорошо натянуто. Надеюсь, что наши маскировочные сети помогут бойцам. Мы делаем их со всей душой», - говорит Василиса Абрамова из 8 «Б» школы № 5 в Лобне, которая вместе с друзьями плетет маскировочные сети.

«Здравствуй, дорогой защитник нашей Родины! Трудно представить, как тяжело тебе приходится на фронте, какой ужас ты пережил и сколько трагедий увидел. Спасибо тебе, солдат, за твою самоотверженность и героизм! Хочу пожелать только одно - вернуться домой к семье целым и невредимым!», - зачитал отрывок из своего письма 11-классник СОШ № 1 в Орехово-Зуеве Артур Стаханский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«В апреле 2022 года по инициативе подмосковных школьников стартовала акция „Доброе дело“. Ее поддержал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Сначала ребята собирали помощь у себя в школах, затем акция разрослась. За это время из Подмосковья отправили более 5,5 тысячи тонн гуманитарного груза», - рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.