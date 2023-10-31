Сети «Мособлэнерго» полностью подготовили к зиме

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, «Мособлэнерго» сформировало силы и средства для предотвращения аварий на сетях, в том числе при низких температурах. Круглосуточно будут дежурить 65 бригад, а при вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекут 335. На их вооружении будет 572 машины, в том числе 76 передвижных электростанций.

В этом году «Мособлэнерго» отремонтировало 286 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и оборудование 224 трансформаторов. Также построили 192,5 километра новых ЛЭП. Всего до конца года планируют обновить 316 километров линий и оборудование 213 подстанций.

Ранее Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа. Это, по его словам, механизм, который автоматически перекрывал бы подачу голубого топлива.

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