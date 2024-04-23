Сеть реабилитационных центров для помощи детям с аутизмом создали в Подмосковье

Ольга Маркова отметила, что в настоящее время уделяется большое внимание реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Центр реабилитации «Орехово-Зуевский» работает с 2014 года. За 10 лет поддержки губернатора и Министерства социального развития Московской области удалось создать сеть детских реабилитационных центров. В их основе положен принцип шаговой доступности.

«За это время у нас открылись отделения в таких городах, как Ликино-Дулево, город Куровское и Орехово-Зуево, а также в деревне Дровосеки. В Орехово-Зуевском городском округе у нас один центр и при нем открыто три отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала Ольга Маркова.

Она подчеркнула, что все отделения оснащены самым современным оборудованием и тренажерами. Ежедневно их посещают свыше 300 человек. Для детей дошкольного возраста созданы группы полного дневного пребывания - с питанием и с развивающими занятиями.

«С ребятами работают специалисты, такие как психолог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК, массажисты. Также на базе Орехово-Зуевского отделения появились единственные в нашем округе адаптированные игровые площадки. Они адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья», - рассказала специалист.

Кроме того, в деревне Дровосеки с детьми работают четвероногие помощники. Собаки прошли специальное обучение и имеют сертификаты для работы с детьми.

«Они конечно приносят большую помощь в реабилитации детей с аутизмом, потому что у них нарушена связь с внешним миром, а контакт с животными им обеспечивает эту связь. Через животных они выходят из своего внутреннего мира», - добавила Ольга Маркова.

Также в деревне Дровосеки расположен конный клуб, который позволяет детям заниматься терапией. Там содержатся порядка 10 лошадей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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