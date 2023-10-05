Серые цапли начали подготовку к отлету из Подмосковья на зимовку

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В Подмосковье немного серых цапель, их колонии редко превышают несколько десятков особей. В последние годы наблюдаются и внутренние миграции этих птиц.

«У нас есть несколько природных территорий, где главным объектом охраны являются серые цапли. Это Дубненская колония в Талдоме, Шалаховская в Егорьевске, Асаковская в Одинцовском округе, Дятловская в Клину. Правда, в последней цапель уже нет: в результате повреждения лесов жуком-типографом они перебрались на новое место обитания, неподалеку», - рассказал министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Некоторое сокращение колоний наблюдается и на Нарских прудах. Во многом это связано с тем, что птиц беспокоят туристы и рыбаки. Экологи просят отдыхающих не тревожить цапель, особенно перед отлетом - это залог того, что весной птицы вернутся на прежние места.

Орнитологи говорят, что серые цапли улетают из Подмосковья в Африку - в страны, находящиеся к югу от Сахары. Небольшое количество птиц зимует в Западной Европе, либо еще ближе, в Причерноморье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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