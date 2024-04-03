Сервисы каршеринга расширят зоны аренды в Подмосковье

«„Ситидрайв“ рад сообщить о расширении зеленой зоны в Подмосковье. Мы видим растущий спрос на поездки по Московской области и из ближайших к Москве городов, поэтому постепенно добавляем новые участки для начала и завершения аренды», - сообщил представитель компании.

Арендовать машину можно как поминутно, так и по фиксированному тарифу. На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 километров от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до двух тысяч километров от Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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