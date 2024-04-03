03 апреля 2024, 16:15

Сервисы каршеринга расширят зоны аренды в Подмосковье

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Сервис каршеринга «Сиитидрайв» расширил зоны присутствия в Подмосковье. В региональном Минтрансе уточнили, что машины теперь можно арендовать в Лобне, Ивантеевке, Щелкове и Железнодорожном.

«„Ситидрайв“ рад сообщить о расширении зеленой зоны в Подмосковье. Мы видим растущий спрос на поездки по Московской области и из ближайших к Москве городов, поэтому постепенно добавляем новые участки для начала и завершения аренды», - сообщил представитель компании.

Арендовать машину можно как поминутно, так и по фиксированному тарифу. На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 километров от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до двух тысяч километров от Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Каршеринг
03 апреля 2024, 16:42
Подмосковье выделит миллиард рублей на новое оборудование для роддомов
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Родильные дома и перинатальные центры Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели Подмосковье направит около миллиарда рублей.

«Закупим более 700 единиц нового медоборудования на миллиард рублей - аппараты ИВЛ, УЗИ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, аппараты установят в 12 медорганизациях, в том числе в больницах в Клину, Химках, Коломне и Видном. Напомним, что в Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения и работают шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Больницы
03 апреля 2024, 16:38
Новую школу откроют в микрорайоне Бабырино в Домодедове в 2025 году
Министерство строительного комплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Новый корпус школы на 550 учеников построят в микрорайоне Бабырино в Домодедове. Его планируют открыть 1 сентяря 2025 года

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к фасадным работам. Всего на объекте трудятся более 90 человек и пять машин.

«Подрядчиком ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок и утеплению здания, устройству наружной ливневой канализации, монтажу систем отопления и сантехнические работы. Общая строительная готовность здания составляет 30%», - сказали в ведомстве.

В трехэтажном здании обустроят учебные кабинеты, лаборантские, медблок, спортзал, библиотечный центр и другие помещения. На территории разместят стадион с легкоатлетическим сектором, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Общая площадь корпуса превысит 10 тысяч квадртных метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Город Домодедово
03 апреля 2024, 16:32
Производство сжиженного природного газа запустят в Кашире
Пресс-служба Мининвеста МО
Читайте нас в: Google Новости
Компания «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира» построит малотоннажный комплекс в Подмосковье. Так, предприятие сможет производить до 1,7 тонны СПГ в час. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятии создадут около 20 рабочих мест для жителей округа. Кроме того, производство 14,2 тысячи тонн СПГ в год сократит потребление дизельного топлива на 16,2 тысячи тонн, что в свою очередь снизит выбросы твердых частиц на 95%», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что топливо будут использовать в качестве газомоторного топлива через сеть криогенных заправочных станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
03 апреля 2024, 16:25
Свыше 1,4 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье
Министерство стройкомплекса Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Собственники квартир подали около полутора тысяч заявлений на получение жилищных сертификатов по программе переселения из аварийных домов после 2017 года. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.

Как пояснили в ведомстве, наибольшее количество заявлений подали в Шатуре, Сергиево-Посадском городском округе, Ступине, Егорьевске, Воскресенске, Орехово-Зуевском городском округе и Талдоме.

По жилищному сертификату стоимость одного квадратного метра жилья составляет 130 тысяч рублей, а минимальное количество площади - 33 квадратных метра. Программа позволяет приобрети квартиру в любом городском округе Подмосковья, не дожидаясь окончания строительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Аварийное жилье Квартиры

Новости по теме