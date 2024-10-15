Сервисы геоаналитики VK будут использовать для благоустройства в Подмосковье

Пилотный проект на основе технологии компании уже позволил определить влияние уже принятых мер на популярность мест отдыха в Подмосковье. Так, посещаемость парков Малевича и Шишкин лес вдвое выросла за последний год.

Сервисы геоаналитики позволят проанализировать популярные места среди жителей, составят портрет и потребности гостей и оптимизируют стратегии развития.

«При проектировании территорий мы стараемся качественно анализировать информацию для разработки проектов по благоустройству, в этом нам помогают новые сервисы. Каждый проект разрабатывается с учетом полученной информации. Мы стремимся внедрять новые технологии, чтобы наше благоустройство было более функциональным, востребованным и современным», - отметил заместитель председателя правительства и министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По словам директора центра аналитических сервисов VK Predict Романа Стятюгина, благоустройство региона требует глубокой аналитики. Объективно оценить ситуацию помогает работа с большими данными. Информацию анализируют специальные сервисы, а затем они строят прогнозы изменения показателей.

«Такие объемы факторов сложно учесть вручную, поэтому технологии упрощают работу команд в администрации регионов, повышают точность оценки и позволяют выбрать наиболее рентабельный подход улучшения условий для жителей и гостей», - отметил он.

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