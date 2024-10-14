Сервисом «Библиотеки Подмосковья» воспользовались 2,7 миллиона раз с начала года

На портале доступно более девяти миллионов книг разных жанров, о чем сообщили в Мингосуправления Подмосковья. Чтобы забронировать экземпляр, нужно авторизоваться на портале, сделать заявку и дождаться ее подтверждения. Затем останется зайти в библиотеку и забрать книгу.

Получить книгу можно по социальной карте или «Стрелке». Карты потребуется привязать к личному профилю.

На портале также можно онлайн оформить единый электронный читательский билет, который действует в 900 библиотеках Подмосковья.

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