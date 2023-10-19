Сервис стройнадзора Подмосковья вошел в топ-10 лучших цифровых практик России
Агентство стратегических инициатив «Смартека» и Минэкономразвития России составили рейтинг 10 лучших цифровых практик по направлению «Коммуникации, связь и цифровая экономика» за 2023 год. В него вошел сервис Главгосстройнадзора Подмосковья.
В рейтинг попали четыре подмосковных сервиса, включая «Комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности», разработанный Главным управлением государственного строительного надзора Подмосковья. Программу запустили в мае 2022 года для того, чтобы облегчить коммуникацию бизнеса с контролирующими органами.
За все время с помощью сервиса провели более 2,8 тысячи мероприятий, среди них 1599 консультирований, 1112 профвизитов и 96 самообследований.
Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».