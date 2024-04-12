Сервис по ветеринарным договорам появился на «Госуслугах» Подмосковья

«Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня. Раньше приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления, а теперь достаточно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете», - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услугой «Заключение договора на оказание ветеринарных услуг» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для подписания договора нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

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