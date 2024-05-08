Сервис по оповещению об ухудшении погоды запустили в Подмосковье

«Сообщения будут направляться с периодичностью 1 раз в неделю на указанный вами номер мобильного телефона в случае возникновения НМУ на территории выбранного вами городского округа», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Минэкологии Подмосковья предупреждает жителей, что в ночь с 8 на 9 мая температура в регионе опустится до -3 градусов. При заморозках специалисты МЧС рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, а также отказаться лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, от выхода на улицу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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