Сервис каршеринга стал доступен еще в трех округах Подмосковья

Ранее сервис появился в Лобне, Ивантеевке, Щелкове, Железнодорожном, Лыткарине, Жуковском, Раменском и Дзержинском.

«Домодедово, Подольск и аэропорт Жуковский - ожидаемые зоны для начала и завершения аренды среди наших пользователей. И мы рады сообщить об их открытии», - сообщили в «Ситидрайве».

Пользователям каршеринга доступны различные тарифы: поминутный, фиксированный, а также абонемент. На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 километров от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки до двух тысяч километров от Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о реконструкции Осташковского шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».