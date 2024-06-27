27 июня 2024, 13:37

Сервис каршеринга появился в Звенигороде и Апрелевке

Unsplash
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Сервис каршеринга «Ситидрайв» расширил зону присутствия в Московской области. Теперь арендовать автомобили можно в Звенигороде и Апрелевке.

Минтранс Подмосковья сообщил, что около 6% первых поездок со всей Москвы и Подмосковья пришлись на новые зоны в Московской области. Так, самыми популярными направлениями стали Железнодорожный, Раменское, Ивантеевка и Лобня.

«Таким образом, в этом году мы открыли 13 новых зеленых зон в Московской области. Уверены, обновления в сервисе будут актуальны не только для поездок в Москву и обратно, но и для путешествий по Подмосковью», - прокомментировал представитель «Ситидрайва».

Напомним, в сервисе доступны поминутный и фиксированный тарифы, а также абонемент и пакеты от двух часов до семи дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Каршеринг
27 июня 2024, 14:44
Курсы китайского языка откроют в Менделеевской школе Солнечногорска осенью
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Генеральный директор языковой школы из Китая посетила городской округ Солнечногорск. Госпожа Чжоу побывала в центре детских инициатив на базе Менделеевской школы, где осенью начнутся курсы китайского языка.

Для учеников Менделеевской школы провели три онлайн-урока с преподавателями из Шанхая. Образовательное учреждение с 1 сентября подпишет соглашение с одной из китайских школ, чтобы запустить курсы по изучению китайского языка.

«С госпожой Чжоу я познакомилась в Китае, когда сама была на стажировке в апреле с большой делегацией наших директоров Московской области. Планов у нас очень много. В данный момент учитель нашей школы проходит трехнедельную стажировку, и сегодня она получила диплом в Шанхае. Она скоро прилетает, с нового учебного года мы начинаем курс китайского языка для наших школьников», - рассказала директор Менделеевской средней общеобразовательной школы Юлия Шапакина.

Также гостья из Китая побывала в музейно-выставочным центре «Путевой дворец». Ее встретили русскими народными песнями, угостили пирогами и провели экскурсию по историко-краеведческой экспозиции «Мир русской провинции».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Школьники Китай
27 июня 2024, 14:37
Склад сырья для производства аэрозолей построили в Электроуглях
Главгосстройнадзор Московской области
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Главгосстройнадзор Московской области проверил новый склад хранения и выдачи легковоспламеняющихся жидкостей в Электроуглях. Системы безопасности функционируют исправно, застройщик может готовить документы для разрешения на ввод.

Площадь склада составляет порядка 336 квадратных метров. Здесь оборудовали 13 подземных резервуаров, где будут хранить компоненты для производства лакокрасочных аэрозолей. Общий объем емкостей составит 119,4 тысячи тонн.

Склад построила компания «Троль-Авто», специализирующаяся на производстве и дистрибуции лакокрасочных аэрозолей. Под контролем выпускают более 1,5 тысячи наименований продукции. В процессе заняты более тысячи специалистов, а клиентская сеть насчитывает порядка 500 компаний, в том числе иностранных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Богородский
27 июня 2024, 14:27
Пожарную сигнализацию обновили в 300 домах Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Систему пожарной сигнализации обновили более чем в 300 домах Подмосковья с начала года. Специалисты отремонтировали и заменили датчики дыма.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, за состоянием системы пожарной сигнализации должны следить управляющие компании - устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию.

«Это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии и обеспечивать защиту жильцов МКД от возможных пожаров», - рассказал Мурашов.

В ведомстве добавили, что в случае возникновения неполадок в системе сигнализации нужно обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Правила Работа
27 июня 2024, 13:29
Средства на повышенную доплату за классное руководство выделили в Подмосковье
Медиасток.рф
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Подмосковные учителя, которые взяли на себя классное руководство, получат повышенную доплату. Такой закон приняла Мособлдума в рамках исполнения поручения президента России.

По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, выплаты за классное руководство в регионе складываются из двух частей: 10 тысяч из федерального бюджета и еще шесть из регионального.

«Таким образом, общая сумма ежемесячных повышенных доплат составляет 16 тысяч рублей. Повышенную доплату получают около 20 тысяч педагогов. На эти цели выделено порядка 1,3 миллиардов рублей» - прокомментировала депутат.

Она добавила, что всего в доплаты за классное руководство получают более 38 тысяч педагогов. Сейчас она составляет 11 тысяч рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Депутаты Учителя

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