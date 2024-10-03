Сервис для ресурсоснабжающих организаций запустили на портале госуслуг Подмосковья

«Теперь достаточно подать одну заявку на утверждение технологических нормативов, а в результате будут утверждены как нормативы, так и тарифы. Результат поступит в личный кабинет», - отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Тарифы в сфере теплоснабжения с установлением нормативов для новых организаций» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу». Воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».