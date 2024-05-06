Сервис «Библиотеки Подмосковья» использовали почти 6 тысяч раз в апреле

Среди наиболее востребованных произведений оказались «Два капитана» В. Каверина, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, а также многие другие. Авторизация на сервисе «Библиотеки Подмосковья» представляет собой единый электронный билет во все библиотеки Московской области, предоставляющий доступ к более чем восьми миллионам книг.

Сервис позволяет выбирать и бронировать необходимые книги удаленно. Кроме того, он объединяет информацию обо всех библиотеках Подмосковья. За время своей работы он уже успел приобрести популярность.

Для доступа к библиотечным услугам необходимо зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru , используя данные для входа от учетной записи на госуслугах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».