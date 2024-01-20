Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили 7 семьям в Клину

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека».

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Федеральная программа определила возраст молодой семьи до 35 лет включительно. Столько должно быть обоим супругам или родителю-одиночке. Чтобы подать заявку на участие, необходимо обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации округа. Сейчас ведется прием заявок на в 2025 год.

Руслан и Ульяна Кулешовы выразили благодарность администрации и государству за помощь и положительные эмоции, которые они испытали в результате участия в программе. Год начался для этой семейной пары важным событием и приятным сюрпризом.

«Проблем никаких не было, документы ждали недолго, мы довольны, все хорошо получилось. Эмоции всегда положительные, когда помогают, поэтому мы рады. Спасибо администрации и нашему государству», - подчеркнули супруги.