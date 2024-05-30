30 мая 2024, 13:06

Сертификаты на социальную ипотеку вручили 47 медикам в Подмосковье

Пресс-служба Минздрава МО
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Вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека» состоялось в Доме правительства Подмосковья. Сертификаты на приобретение жилья получили 47 врачей, фельдшеров, медсестер, а также акушерка и рентгенолаборант.

«Соципотека является одной из самых значимых мер социальной поддержки для медицинских работников в Подмосковье. За все время ею воспользовались более 1,8 тысячи медиков. В этом году мы планируем выдать еще 160 свидетельств», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Программу запустили в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За это время улучшить свои жилищные условия смогли более трех тысяч ценных специалистов.

«В 2024 году мы вручим 295 свидетельств по программе. Участники получат от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сами получатели платят только проценты по кредиту», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Ипотека Социальная ипотека
30 мая 2024, 13:29
Китайская делегация посетила ГСГУ в Коломне для обсуждения сотрудничества
Министерство образования МО
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Делегация из Китая посетила ГСГУ в Коломне. Участники обсудили сотрудничестве в сфере информационных технологий, биологии и туризма.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, университет поддерживает партнерские отношения с китайским вузом. ГСГУ посетил проректор Ван Шуцзюнь, начальник отдела науки Цао Янмина и глава учебного отдела Ван Цинхуэ.

Леонова отметила важность перспектив сотрудничества сран в сфере образования. Она напомнила, что студенты факультета иностранных языков изучат китайский язык, а с января будущие учителя получат возможность учить его по проекту «Китайский в средней школе». В сентябре университет также откроет курсы для школьников.

Языковую стажировку в Хейлунцзянском институте прошли свыше 30 студентов, восемь находятся там прямо сейчас, еще семеро отправятся туда в сентябре.

Китайская делегация выразила желание расширить сотрудничество в области информационных технологий, биологии и туризма. Для студентов запустят онлайн-курсы.

«Визит китайской делегации завершился экскурсией по университету, которую провел помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов. Это событие стало важным этапом в укреплении международных образовательных связей и обмена культурными и академическими ценностями между Россией и Китаем», - добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Студенты Китай
30 мая 2024, 13:29
Студент из Раменского выиграл на корпоративном чемпионате по профмастерству
Министерство образования Московской области
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Студенты Раменского колледжа приняли участие в чемпионате по профмастерству «Мастер-Крэт» в сосбаве сборной предприятия «Инерциальные технологии Технокомплекса». Они заняли призовые места.

Как рассказали в подмосковном Минобразования, первое место занял Алексей Соколов, а Иван Соколов-Агеев - третье.

Всего в чемпионате участвовали около 20 команд со всей России. Они соревновались в направлениях «Инженер-технолог машиностроения», «Инженерный дизайн CAD», «Рекрутинг» и «Электроника». Участники разработали схемы, спроектировали печатную плату, смонтировали и собрали устройства, а также программировали микроконтроллер.

Призеры представят АО «КРЭТ» на корпоративном чемпионате «Время Первых».

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Студенты Раменское Образование
30 мая 2024, 13:24
Способы профилактики туберкулеза назвали в Минздраве Подмосковья
Медиасток.рф
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Способы снизить риск заражения туберкулезом напомнили жителям Подмосковья. Соблюдение простых мер поможет обезопасить себя и своих близких от этого опасного заболевания.

Основные меры профилактики туберкулеза - это вакцинация детей, регулярные профилактические обследования и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Чтобы снизить риск заражения, нужно избегать контактов с больными туберкулезом, особенно с открытой формой заболевания. Очень важны и правила личной гигиены - нужно прикрывать рот и нос при кашле и чихании, вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, избегать стрессов и переутомления. Обязательно проходить профилактические медицинские осмотры.

«Туберкулез излечим при прохождении полного курса лечения специальными препаратами, правильном питании и отказе от вредных привычек. Однако лучшая защита - это профилактика», - отметил главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Минздрав Вакцинация
30 мая 2024, 13:22
Маленький театр кукол отремонтируют в Балашихе в 2024 году
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Зрительный зал и сцену обновят в Маленьком театре кукол в Балашихе. К новому сезону там планируют заменить стулья, занавес и закупить оборудование.

Маленький театр кукол получил федеральную субсидию. За счет этих средств обновят оформление сцены - закажут комплект из черного бархата. Также приобретут новое техническое оборудование, а в зрительном зале установят кресла-трансформеры.

«Новые элементы помогут расширить наши художественные возможности. Белую одежду сцены сможем использовать в спектаклях с видеопроекцией, в том числе новогодних. При необходимости будем расширять зал и объединять его со сценой», - рассказал художественный руководитель Маленького театра кукол Дмитрий Богданов.

Юных зрителей в новом сезоне ждут две премьеры. Также артисты театра проведут представление в парке Пехорка в День защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Театры Балашиха

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