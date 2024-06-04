Сертификаты на покупку квартир вручили восьми медикам в Одинцове
Новые квартиры получат восемь медицинских работников Одинцовской областной больницы. В Доме правительства Московской области им вручили сертификаты на приобретение собственного жилья.
Социальные программы поддержки действуют для медиков, которые устраиваются на работу в государственные медицинские учреждения Московской области. Они помогают привлекать новые кадры. Одна из самых востребованных мер поддержки - социальная ипотека. Благодаря ей участники оплачивают только проценты по кредиту, власти региона же оплачивают половину стоимости жилья, а после - в течение 10 лет каждый месяц гасят основной долг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о предоставлении жилья детям-сиротам в регионе.
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