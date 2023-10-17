Серпуховской музей пригласил на занятие по керамике 21 октября

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На мероприятии гости узнают о появлении первых глиняных сосудов, об изготовлении изделий с помощью глины. На уроке расскажут о том, как и почему раньше называли фарфор, об удачно найденной форме крестьянского горшка и о тех, кто лепил игрушки.

Начало программы в 14:00. Приобрести билет можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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