Серпуховский лифтовый завод выпустит свыше 3,5 тысяч кабин для лифтов в этом году

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По словам коммерческого директора компании Алексея Григорьева, завод готов поставлять пассажирские подъемники в необходимом количестве.

«На нашей заводской выставке представлены две кабины - модели серии „СЛЗ ЭКО“, которые идут по программе замены старых лифтов в МКД по региональной программе капитального ремонта. Одна кабина грузоподъемностью 400 килограммов, другая - 630 килограммов с шириной проемам 1200 миллиметров», - рассказал Григорьев.

Он добавил, что в этом году завод планирует выпустить 3,5 тысячи лифтов, а будущем выйти на производство 12 тысяч кабин в год.

«Завод активно развивается, набирает обороты в плане мощностей. Поставляем в 2024 году данные лифты в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья», - пояснил Григорьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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