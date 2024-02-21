Серпуховский лифтостроительный завод выпустил 1,5 тысячи подъемников за год

«В модернизацию предприятия инвестировали более двух миллиардов рублей. До конца 2024 года компания планирует в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции, а также запустить производство интерактивных лифтов, в том числе высокоскоростных для высотных зданий», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас на лифтостроительном заводе заводе работают более 350 сотрудников, и в ближайшее время предприятие планирует расширить штат до 500 человек. Уже сейчас здесь требуются специалисты с техническим образованием - инженеры, технологи, конструкторы и электронщики Серпуховский лифтостроительный завод выпускает все виды лифтов. После обновления здесь снизили вес конструкции кабины примерно на 100 килограмм, что позволило ослабить нагрузку на строительную часть здания и на основные узлы. Применение шумопоглощающих материалов помогло полностью исключить звуки в кабине.

«Полуторатысячный лифт мы изготовили в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья. Сегодня завод наращивает производство лифтовой техники, предназначенной не только для госпрограмм, но и для коммерческих проектов», - рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

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