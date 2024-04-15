15 апреля 2024, 15:55

Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную кабину

Читайте нас в: Google Новости

Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную кабину. Интерактивный попутчик утром проводит на работу, расскажет о погоде и пробках, пожелает удачного дня, а вечером встретит и сделает комплимент. Акционер предприятия, директор департамента маркетинга, рекламы и PR ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал, как всего за два года удалось наладить производство, а также в чем секрет успеха отечественных разработчиков.

По его словам, одна из самых сложных проблем, которую удалось решить - это поиск персонала.

«Финансовые вложения - это только 50 % успеха, а дальше это кропотливая работа по подбору и, конечно, руководители. Строительный рынок очень узкий, поэтому настоящих профессионалов найти достаточно сложно. Нам пришлось с нуля собирать весь штат сотрудников», - рассказал Колунов.

Он добавил, что отнюдь не деньги мотивировали персонал, а возможность поучаствовать в создании уникальной продукции.

«У нас самое передовое лифтовое оборудование из всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Мы меняем лифтостроительную отрасль. Наши лифты интерактивные, они с человеком взаимодействуют: лифт провожает человека на работу и встречает его вечером. Лифт вас поприветствует, сделает вам комплимент, подскажет прогноз погоды и даже рассчитает маршрут до офиса с учетом пробок», - добавил Колунов.

Дизайн уникальной лифтовой кабины создала студия Артемия Лебедева, а все технические разработки легли на плечи инженеров завода. Сейчас предприятие сформировало портфель заказов, и первая партия - 300 лифтов уже этим летом отправится к заказчикам по всей России.

«Это серийное производство, эту модель можно заказать прямо сейчас, она доступна на рынке и может появится в любом жилом комплексе. Наши планы на ближайшее будущее - создание высокоскоростных лифтов», - заключил Колунов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Работа Заводы
15 апреля 2024, 15:25
Ключи от новых квартир вручили жителям Истры по льготным программам
Читайте нас в: Google Новости
Ключи от нового жилья вручили сразу двум семьям в Истре. Так, Дарья Чернова получила квартиру по программе обеспечения жильем сирот, а семья Васильевых — по программе переселения из аварийного фонда.

Одной из тех, кому вручили ключи стала Дарья Чернышова. Девушка сирота, сейчас она студентка 3 курса очно-заочной формы обучения Государственного академического университета гуманитарных наук, по специальности «экономическая логистика».

«В этом году мы продолжаем реализацию программы по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года в рамках этой программы в собственные квартиры въедут в общей сложности 14 детей-сирот,» - отметила Татьяна Витушева.

Также ключи от квартиры получила семья Васильевых. Они переезжают в более комфортное жилье в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда.

В этом году в муниципалитете завершили расселение двух аварийных жилых домов – в поселке Первомайском и в поселке станции Манихино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сирота Дарья Чернышова сейчас учится в Государственном академическом университете гуманитарных наук по специальности «Экономическая логистика». Девушке исполнилось 18 лет, и регион обеспечил ее жильем. Ключи от квартиры ей вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«В этом году мы продолжаем реализацию программы по обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года в рамках этой программы в собственные квартиры въедут в общей сложности 14 сирот», - отметила Витушева.

Также ключи от новой квартиры получила семья Васильевых. Они переезжают в более комфортное жилье в рамках программы переселения из аварийного фонда. Напомним, в 2024 году в муниципалитете завершили расселение двух аварийных домов в поселке Первомайский и в поселке станции Манихино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Сироты Аварийное жилье
15 апреля 2024, 15:15
Свыше 600 жителей Подмосковья прошли обучение по помощи пожилым и инвалидам на дому
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами запустили в Подмосковье в прошлом году. За это время он набрал большую популярность, обучение прошли свыше 600 человек. О важности этой работы в интервью «360» рассказал заместитель министра социального развития региона Евгений Ермилов.

Получить социальную помощь на дому могут жители старшего возраста, инвалиды и участники СВО с ранениями. Сейчас на обслуживании находятся свыше 800 человек, за ними ухаживают около 600 помощников, больше половины из которых - родственники своих подопечных.

В зависимости от тяжести состояния человека, ему оказывают поддержку от 14 до 28 часов в неделю по 50 услугам - от помощи с питанием и гигиеническими процедурами до прогулок, чтения и общения.

За такой труд обученные помощники получают зарплату. Их трудоустраивают в социальные центры, а размер выплат зависит от отработанных часов. Многие берут на попечение не только своих близких, но и других нуждающихся.

«Самое главное - это быть добрым по отношению к людям с инвалидностью и пожилым. Очень важно - любить свое дело и любое дело, за которое ты берешься. Этот комплекс добра и любви - самое главное», - отметил Евгений Ермилов.

Помощь маломобильным жителям не ограничивается реабилитацией. По необходимости им содействуют в получении протезов, социальных услуг, выплат и поиске работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Льготы Пенсионеры Работа Инвалиды
15 апреля 2024, 15:14
Администрация усилит контроль за проведением ярмарок в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Лобня проходит крупная ярмарка возле торгового центра «Поворот». Глава муниципалитета Анна Кротова лично проверила порядок и чистоту на торговых точках.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале , что целью проведения ярмарки является поддержка малого бизнеса и местных фермеров. Жители города могут приобрести продукцию напрямую у производителей.

«В целом, все в норме. Продавцы приветливые, торговые ряды аккуратные. Однако мое отношение - неоднозначное. В мою первую поездку на Красную Поляну внешний вид ярмарки вызвал много претензий, пришлось выносить предупреждение и следить за приведением в порядок», - рассказала глава округа.

Также она подчеркнула, что проведение ярмарки возле дома культуры «Чайка» недопустимо, поскольку это место предназначено для просвещения, развлечения, ярких мероприятий, а для торговли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Ярмарки
15 апреля 2024, 15:11
Центр благополучия животных построят в Подмосковье
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Современный многофункциональный центр благополучия животных построят в Подмосковье — участок для реализации проекта уже выделило правительство Московской области. Председатель региональной общественной организации «Экология человека» Татьяна Королева в эфире «360» рассказала подробнее о задумке.

«Эта история началась в 2009 году, когда мы начали строить первый приют для животных в Одинцовском округе. Когда построили, поняли, что проблемой бездомных животных нужно заниматься более глобально. Мы хотели не просто помогать конкретным животным, а решить вопрос принципиально», - рассказала Татьяна.

Активисты начали искать подходящий земельный участок. Идею поддержало Министерство сельского хозяйства и продовольствия, и в итоге зоозащитникам предложили землю в городском округе Красногорск площадью один гектар.

«Специалисты принимали непосредственное участие в сборе документов для выделения земельного участка. Сергей Борисович Воскресенский лично был на связи, мы очень благодарны ему за поддержку и помощь», - добавила Королева.

На площадке планируется реализовать принципиально новый проект, который будет воспитывать в людях ответственное отношение к животным.

«Там будет ветеринарная клиника, кафе, передержка для хозяйских питомцев и парк-приют, куда будет приятно приходить людям, чтобы проводить время с животными», - рассказала Татьяна Королева.

Центр благополучия животных уже запустили по временной схеме, там содержатся пока 36 собак. Сюда уже приезжают школьники, волонтеры и целые трудовые коллективы. Впереди - много работы. Нужно построить капитальное здание и полностью реализовать инвестпроект. После этого можно будет выкупить землю и запустить центр на полную мощность. Планируется, что здесь смогут жить 200 собак и 300 кошек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Коты Собаки Животные

Новости по теме