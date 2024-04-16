16 апреля 2024, 23:16

Серпуховский детский ансамбль стал призером танцевального конкурса в Ижевске

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Воспитанники серпуховского ансамбля «Вдохновение» завоевали три призовых места лауреатов первой степени на конкурсе-фестивале «Золотое небо» в Ижевске. Всего побывали в Удмуртии 36 ребят.

По словам руководителя ансамбля Ольги Афанасьевой, дети выступали в трех возрастных группах от 10 до 16 лет.

«Мы представили русские, армянские и тирольские танцы. По итогам конкурса жюри присудило нам три призовых места, чему мы с нашим вторым педагогом Татьяной Транчуковой несказанно рады!» - рассказала Афанасьева.

Детский ансамбль народного танца «Вдохновение» занимается на базе гимназии № 1 в Серпухове и регулярно участвует во всероссийских и международных конкурсах.

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Награды Серпухов конкурсы
16 апреля 2024, 23:46
Подмосковный Минтранс рассказал о способах избежать аварии на мотоцикле
Минтранс Подмосковья
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В подмосковном Минтрансе сообщили о росте аварий с мототранспортом с наступлением весны. Опасные маневры, несоблюдение дистанции и скоростного режима, а также невнимательность приводят к серьезным ДТП.

Как пояснили в ведомстве, с начала марта уже произошло 22 аварии с участием мотоциклистов.

«В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли девять человек, были ранены 44 человека», - отметили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве порекомендовали водителям: прежде чем выезжать на мотоцикле после зимы, необходимо вспомнить теорию вождения, также не стоит забывать и о яркой экипировке, особенно в темное время суток.

Автомобилисты должны чаще смотреть в зеркала и помнить о том, что на дороге может быть байкер.

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Мотоциклы ДТП Дороги
16 апреля 2024, 23:22
Производитель контактных линз полного цикла построит новый завод в Дубне
Главгосстройнадзор МО
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Подмосковный Главгосстройнадзор проконтролировал, как идет строительство нового завода по производству растворов для ухода за контактными линзами. Здание возводят в Дубне в рамках программы импортозамещения.

Полностью завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года.

Застройщиком выступает единственная в России компания, которая производит контактные линзы полного цикла. На новом заводе будут выпускать раствор по уходу за контактными линзами в упаковках по 100, 240 и 360 миллилитров, а также растворы медицинского назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Строительство Дубна Заводы
16 апреля 2024, 23:21
Подмосковная компания расширит производство на «Земле за один рубль»
Министерство имущественных отношений Московской области
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Производитель электрощитового оборудования и низковольтных комплектных устройств расширит производственные мощности за счет строительства нового комплекса в Орехово-Зуеве. Компания «Изолятор-Инвест» получила участок по региональной программе „Земля за 1 рубль“.

По словам генерального директора предприятия Павла Хардина, продукция завода после строительства нового комплекса будет поставляться не только в Подмосковье, но и по всей России, а также в страны СНГ.

Как рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в предприятие составит не менее 45 миллионов рублей.

«Приступить к строительству предприятия, на котором будут производить керамические изоляторы для гражданских объектов и промышленных предприятий, планируется во втором квартале следующего года. Запуск предприятия намечен на первый квартал 2027 года», - рассказала Зиновьева.

Особое внимание компания планирует уделить качеству продукции, поэтому тщательные проверки специалисты будут проводить на каждом производственном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рубль Строительство Работа
16 апреля 2024, 22:25
Подмосковный центр крови принял участие в фестивале Здоровья в Видном
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Коллектив Московского областного центра крови принял участие в фестивале «Здоровый взгляд на жизнь» в Видном. Все желающие могли задать врачам вопросы о донорстве и получить памятку о процедуре донации.

По словам заведующей ОСП «Орехово-Зуево» Нины Беляевой, этот фестиваль уникален тем, что на одной площадке собрались представители государственной и частной медицины, чтобы пообщаться с горожанами, рассказать им о новых возможностях, которые появились в отечественной системе здравоохранения.

«Посетители мероприятия могли пройти диспансеризацию, проверить основные показатели своего здоровья - артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на сахар, пройти УЗИ щитовидной железы и сосудов головного мозга, сделать ЭКГ и стоматологический онкоскрининг, получить консультацию узких специалистов», - рассказала Беляева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Работа Медицина Фестивали Орехово-Зуево

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