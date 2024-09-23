23 сентября 2024, 18:56

Серию осенних праздников провели в Лобне

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Творческие мероприятия в честь наступления осени прошли в учреждениях Лобни. Горожане рисовали, пели и танцевали, смотрели спектакли и выступления местных артистов.

В доме культуры «Красная Поляна» организовали «Праздник осени». Гости мероприятия рисовали на асфальте и мольбертах, участвовали в песенных и танцевальных конкурсах. Для участников клуба «Активное долголетие» прошел концерт «Осенний блюз».

«Праздник первоклассника» подготовил театр «Куклы и люди». Для детей провели интерактивную программу с участием Феи Знаний. Также малыши посмотрели спектакль про Незнайку и его друзей. На праздник приехали ребята из семейного центра «Лобненский».

Игровую программу и детскую дискотеку организовали в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня.

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Праздники Лобня
23 сентября 2024, 18:56
Марш-бросок от площади 49-й армии до мемориала «Кременки» прошел в Серпухове
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Более 100 будущих офицеров из Военной академии РВСН им. Петра Великого и 50 воспитанников патриотических объединений в Серпухове прошли марш-бросок от площади 49-й армии до мемориала «Кременка». Они преодолели около 30 километров по пути сражений Великой Отечественной войны.

Бойцы 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Захаркина сражались на рубеже обороны «Дракино-Кременки- Павловка» с октября по декабрь 1941 года. Марш-бросок посвятили подвигу советских солдат того периода.

Генерал-майор, почетный гражданин Серпухова, советник Главы Андрей Морозов дал старт. Более 100 курсантов Военной академии Петра Великого и Серпуховского филиала, а также воспитанники патриотических объединений прошли порядка 30 километров. Они начали с Площади 49-армии, затем возложили цветы к танку Т-34-85, «Рубежу обороны» в Протвине и завершили у военно-исторического мемориального комплекса «Кременки». Там они встретились с первоклассниками. Ребятам передали книгу с напутственными словами начальника Серпуховского филиала военной академии имени Петра Великого, генерал-майора Михаила Баитова.

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Серпухов Великая Отечественная война
23 сентября 2024, 18:55
Еще 28 игровых площадок обустроят в Серпухове в 2024 году
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Новые детские площадки появились в Серпухове. В этом году обустроят 28 игровых объектов, в том числе семь — комплексы, построенные в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новый игровой комплекс обустроили у дома № 48 на Советской улице. На объекте появились удобное покрытие, горки и игровые элементы. Работы близятся к завершению.

Еще одну площадку у домов № 11 и № 11а обустроят в рамках комплексного благоустройства дворов. Рабочие уже подготовили основание. В проекте - новое освещение, лавочки, урны, укладка асфальта, озеленение и организация парковки.

Отметим, в этом году в Серпухове приведут в порядок 28 площадок, в том числе семь объектов, которые возвели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Новые детские площадки появились в Серпухове. В этом году обустроят 28 игровых объектов, в том числе семь - комплексы, построенные в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Серпухов
23 сентября 2024, 18:21
Юные танцоры из Дмитрова завоевали гран-при всероссийского конкурса в Москве
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Танцевальные коллективы «Драйв» и «Импульс» из Дмитрова приняли участие во всероссийском конкурсе искусств и творчества «Звезды светят в Москве». Они стали лауреатами первой и второй степеней.

«Звезды светят в Москве» - это масштабный многожанровый фестиваль-конкурс музыкально-песенного и танцевального творчества. На него заявляются талантливые исполнители из России и стран СНГ.

Танцевальный коллектив «Драйв» Костинского сельского Дома культуры стал лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный танец». Ребята исполнили номер «Стиляги». Танцоры «Импульса» стали вторыми с номером «Вера» в той же номинации.

Оба коллектива удостоили гран-при всероссийского конкурса, а руководителю Юлии Хлоповой вручили благодарственное письмо от организаторов конкурса.

Отметим, творческое состязание «Звезды светят в Москве» прошло в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России, Союза национального культурного достояния и наследия наших народов «Живые традиции» и Продюсерского центра музыкальных и танцевальных жанров «Лучший».

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Нацпроекты Дмитров конкурсы
23 сентября 2024, 18:21
Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Узбекистана
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Российский экспортный центр проведет вебинар «Конкурентная среда и особенности рынка Узбекистана для российских экспортеров». В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что встреча состоится 24 сентября в 10:00.

Чтобы присоединиться к вебинару, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов расскажет о текущей ситуации в торговых отношениях между странами и поделится перспективными направлениями экспорта.

Участники смогут задать вопросы и обсудить возможности выхода на узбекский рынок. В ведомстве отметили, что региональная продукция экспортируется в более чем 90 стран.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Экспорт Бизнес

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