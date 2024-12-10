Серию мероприятий ко Дню Конституции проведут в Химках 12 декабря

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В День Конституции Российской Федерации в лицее № 15 городского округа Химки пройдет познавательная лекция. Мероприятие состоится 12 декабря в 12:00. Присутствующим расскажут о значении основного закона государства, гости мероприятия примут участие в викторине.

Также интересную встречу в преддверии праздника подготовили в детской библиотеке № 3. Здесь торжественно откроют музей современных конфликтов и специальной военной операции.

Помимо этого, кинопоказ устроят в лицее № 10. Собравшиеся увидят познавательный видеоролик.

Отметим, что встречи организуют в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на сохранение исторической памяти и воспитание чувств патриотизма.

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