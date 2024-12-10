10 декабря 2024, 22:11

Серию мероприятий ко Дню Конституции проведут в Химках 12 декабря

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В городском округе Химки пройдет цикл патриотических мероприятий в честь Дня Конституции. Горожанам расскажут интересные факты о главном нормативно-правовом акте России.

В День Конституции Российской Федерации в лицее № 15 городского округа Химки пройдет познавательная лекция. Мероприятие состоится 12 декабря в 12:00. Присутствующим расскажут о значении основного закона государства, гости мероприятия примут участие в викторине.

Также интересную встречу в преддверии праздника подготовили в детской библиотеке № 3. Здесь торжественно откроют музей современных конфликтов и специальной военной операции.

Помимо этого, кинопоказ устроят в лицее № 10. Собравшиеся увидят познавательный видеоролик.

Отметим, что встречи организуют в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на сохранение исторической памяти и воспитание чувств патриотизма.

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Химки День Конституции РФ Патриотизм
10 декабря 2024, 22:20
Ветерану и полковнику милиции из Истры Георгию Анохину исполнилось 102 года
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Почетный гражданин округа и ветеран Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Истра Георгий Анохин отпраздновал свой 102 день рождения. Поздравить его приехали сотрудники полиции.

Со 102-летием почетного гражданина и ветерана Отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Истра, полковника милиции в отставке Георгия Анохина прибыли поздравить сотрудники полиции. Его чтят в Истре, ведь он не только многие годы честно выполнял работу в правоохранительных органах, но и принимал участие в Великой Отечественной войне.

Георгия Анохина в июле 1941 года зачислили в 173-ю стрелковую дивизию. В следующем году он получил контузию и тяжелое осколочное ранение. Весной 1943 года боец поступил в Грозненское общевойсковое училище, которое окончил в сентябре 1944 года. Там же получил звание лейтенанта.

В качестве командира стрелкового полка Георгий Анохин руководил группой снайперов, его представили к Ордену Александра Невского. На работу в органы внутренних дел он поступил в 1949 году. Георгий занимал различные должности, включая должность начальника оперативно-розыскной заставы по борьбе с бандитизмом, сотрудника уголовного розыска, старшего следователя и начальника отдела дознания. В 1975 году полковник милиции Анохин ушел из органов внутренних дел с поста заместителя начальника отдела на пенсию.

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Истра Ветераны Полиция Великая Отечественная война
10 декабря 2024, 21:53
Акция «Подари мечту ребенку» пройдет в Домодедове с 13 по 15 декабря
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Накануне Нового Года все желающие смогут принять участие в акции и исполнить мечты юных жителей округа. Мероприятие проведут с 13 по 15 декабря в торговом центре «Солис» в Домодедове.

Участники акции должны найти елку на первом этаже торгового центра ⁠«Солис» в Домодедове и выбрать любое детское письмо. Нужно приобрести подарок, который загадал маленький автор послания, и передать его организаторам акции. Волонтеры доставят презенты детям и поздравят их с Новым Годом.

Акция пройдет с 13 по 15 декабря с 14:00 до 20:00 в Домодедове по адресу: торговый центр «Солис», Каширское шоссе, дом № 114.

Отметим, новогоднюю акцию для детей организуют в Домодедове каждый год. В 2023 году за пять дней горожане собрали 120 подарков и исполнили заветные мечты малышей.

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Благотворительность Дети Город Домодедово
10 декабря 2024, 21:39
Подготовка к капремонту детского сада гимназии № 2 стартовала в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев осмотрел здание и территорию дошкольного отделения гимназии № 2. Проверку организовали в связи с началом капитального ремонта детсада. Его обновят к началу будущего учебного года.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев провел обход здания и прилегающей территории детского сада гимназии № 2. Дошкольное учреждение располагается в Чехове по адресу: улица Монтажная, дом № 8.

«Во время совместного осмотра со специалистами управления образования и руководством учреждения определили самые важные задачи по улучшению качества условий пребывания воспитанников в соответствии с современными требованиями как в здании, так и на территории», - подчеркнул Денис Разуваев.

Сейчас подрядчики ведут там проектно-изыскательные работы. Дошкольное учреждение отремонтируют к началу нового учебного года.

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Чехов Детские сады Ремонтные работы
10 декабря 2024, 21:30
Качество содержания дворов и домов проверили на Весенней улице в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Александр Хабаров осмотрел состояние дворов, а также качество содержания домов на Весенней улице. Во время обхода комиссия выявила несколько недочетов, их устранят в ближайшее время.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Александр Хабаров обошел дворовые территории и многоквартирные дома № 18, № 20, № 22/1, № 22/2, № 26 и № 26а по улице Весенняя. Вместе с ним на проверку выехали специалисты управляющей компании, работники ресурсоснабжающей организации и инициативные жители.

Комиссия зафиксировала несколько нарушений. Александр Хабаров поручил представителям управляющей организации привести в порядок информационный стенд, снять неактуальные материалы, очистить от мусора подъезды в доме № 18, закрыть электрощиток, убрать входные группы, повесить замок на подвал дома № 28 и освободить автостоянку от покрышек для шин.

«Благодарим всех жителей за бережное отношение к территории и соблюдение правил, способствующих поддержанию чистоты и порядка. Ваш вклад имеет важное значение для улучшения качества жизни в нашем округе», - подчеркнул Александр Хабаров.

Отметим, что такие проверки проводят на территории Чехова регулярно.

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Благоустройство ЖКХ Чехов

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