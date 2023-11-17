Серию бизнес-тренингов проведут для предпринимателей Подмосковья 23 ноября

«С 10:00 до 11:30 пройдет тренинг „Навыки личной эффективности для управленцев“. Вместе с бизнес-тренером Оксаной Набок участники выяснят, какие навыки определяют личную эффективность управленца, как рационально использовать свои ресурсы, а также научатся определять свои сильные стороны и расставлять приоритеты», - уточнили в ведомстве.

В 11:40 до 13:10 пройдет тренинг «Цели и управление временем», в 14:00 - «Эмоциональное лидерство для построения долгосрочных партнерских отношений». В 15:40 на тренинге «Переговоры и навыки влияния. Отражаем манипуляции», бизнесменов научат переговорам.

Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Тренинги проведут на Ленинградском проспекте, 55 в Москве.

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