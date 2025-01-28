Серия спортивных уроков и мастер-классов пройдет в Мытищах

Встреча прошла в центре объединения гражданских инициатив «Единые». С жителями пообщался депутат партии «Единая Россия» Григорий Шаповалов.

Один из обратившихся жителей отметил, что он обеспокоен недостаточной проработанностью вопроса организации спортивных секций и кружков для детей и подростков. Мужчина предложил организовать серию открытых уроков и мастер-классов, которые проведут опытные тренеры.

Идея понравилась народному избраннику, и он предложил организовать совместную работу в этом направлении.

«Уверен, что развитие спорта среди молодежи - это вклад в будущее нашей страны. Со своей стороны, готов оказать содействие в информационной поддержке и продвижении таких инициатив», - отметил Григорий Шаповалов.