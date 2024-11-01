01 ноября 2024, 10:56

Серия программ ко Дню народного единства пройдет в Раменском

Читайте нас в: Google Новости

Несколько мероприятий ко Дню народного единства подготовили в культурно-досуговом центре «Гжельский» в Раменском. Для жителей проведут мастер-класс, концерт и кинопоказы.

Уже сегодня, 1 ноября, жители смогут поучаствовать в мастер-классе «Народные узоры», изучить основные этапы росписи и попробовать сделать ее самостоятельно. Старт в пять часов вечера.

Сегодня вечером пройдет праздничный концерт «Великая сила в единстве народа!». А 9 ноября состоится показ фильма «1612. Хроники смутного времени». Он также посвящен Дню народного единства.

Это отечественный историко-приключенческий фильм. Сюжет происходит во времена Смуты. Старт показа в пять часов вечера.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Раменское
01 ноября 2024, 11:13
Жители сел Подмосковья смогут передавать запросы старостам через Telegram-бот
Пресс-служба Мособлдумы
Читайте нас в: Google Новости
Развитие института сельских старост обсудили в Московской областной думе. В регионе разработают чат-бот, который позволит жителям оперативно направлять свои запросы, а также продумают решение для электронного голосования.

Об институте старост в Подмосковье доложил исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин. По его словам, в регионе работают около 3,3 тысячи старост, еще 2,8 тысячи человек скоро пополнят их ряды.

«Для развития института считаю необходимым развивать направление цифровизации. Сейчас мы дорабатываем чат-бот „Умный помощник“, который позволит оперативно передавать обращения и запросы от жителей для старост», - сказал он.

Председатель Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федор Степанов рассказал, что в регионе уже работают канал «ГлавСтароста» и чат «ГолосСтарост».

«Мы считаем, что нужно идти дальше, поэтому предлагаем три вещи. На наш взгляд, нам необходимо законодательно закрепить статус советов старост при главах. Второй вопрос - электронное голосование. Это то, что требуют от нас люди. Третье - законодательно закрепить этический кодекс старосты», - предложил Степанов.

Опытом своей работы поделилась староста села Луцино Нина Беляева. Она рассказала, что вместе с жителями они чтут историческую память и облагораживают памятники воинам Великой Отечественной войны в своем населенном пункте. Светлана Митрохина из округа Балашиха поделилась опытом организации в госпитале для участников СВО сестринской помощи.

По словам старост, их энтузиазм, желание реализовывать идеи и проекты, задумываться о новых направлениях работы связан с тем, что они чувствуют всестороннюю поддержку и свою неоценимую роль в сфере самоуправления.

«Мы видим все изменения, особенно ту заботу, которую проявляют о нас. Мы очень благодарны за те мероприятия, которые проводятся по развитию института старост. Приятно осознавать, что уже год как создан праздник для нас», - сказала староста мытищинской деревни Манюхино Екатерина Бессонова.

Мособлдума
01 ноября 2024, 10:24
Больницы Подмосковья получили 340 новых холтеров с начала года
Минздрав МО
Читайте нас в: Google Новости
Более 340 новых холтеров закупили для больниц Подмосковья в 2024 году. Такие аппараты необходимы для непрерывной регистрации работы сердца и контроля за артериальным давлением пациента.

«Поступление новых аппаратов позволит повысить качество и доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. С начала года в подмосковные медучреждения поступил 341 холтер на сумму 134 миллиона рублей», - уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

Холтеры поступили в 33 больницы Подмосковья, в том числе Жуковскую, Дзержинскую, Лобненскую и другие. Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Свыше 55 подстанций и 87 постов скорой помощи работают в Подмосковье. В следующем году в регионе откроются еще четыре новых поста : в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево, о чем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Здравоохранение Больницы Медицина
01 ноября 2024, 09:53
Участники клуба «Активное долголетие» в Истре свяжут вещи для бойцов СВО
Читайте нас в: Google Новости
Участникам клуба «Активное долголетие» из Истры передали пряжу, из нее они сделают теплые вещи бойцам СВО. За два года они связали более 10 тысяч пар носков.

С начала специальной военной операции на Украине долголеты из городского округа Истра собирают гуманитарную помощь, вяжут теплую одежду, а также делают окопные свечи, маскировочные сети и прочие необходимые вещи на фронте. Этот проект называется «тепло бабушкиных рук».

Недавно депутаты округа передали клубу пряжу для будущих носков, шапок, свитеров и даже специальных варежек для снайперов.

«Есть пряжа, а, значит, теплых вещей, связанных с любовью, будет еще больше. А далее мы отправим их в составе гуманитарного груза нашим бойцам за „ленточку“. В свою очередь от лица партийцев и сторонников партии выражаю благодарность клубу и его руководителю Оксане Мощицкой», - прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Истра Айшат Вагабова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Активное долголетие
31 октября 2024, 22:46
Четвертая девочка родилась в семье Степановых из Люберец
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В семье Степановых из Люберец родилась четвертая дочка, ее вес при рождении составлял более 4,8 килограмма. Девочке исполнилось несколько дней, она хорошо ест и спит — глава семейства Евгений рассказал 360.ru — видимо, судьба показывает ему, что он еще не готов к воспитанию сына.

У Евгения и Инги только девочки - самой старшей 14 лет. Все родились настоящими богатырями - более четырех килограммов каждая.

«Эти роды - кесарево сечение. Мы договорились с врачом. Заранее все обсудили. Потому что все трое предыдущих родов у меня были с особенностями. Каждые с разными. Взвесив все факторы, мы с врачом решили, что безопаснее для малышки и меня будет кесарево сечение», - рассказала мать.

По словам главврача Московского областного центра материнства и детства Татьяны Мельник, Степанову пришлось уговорить, учитывая возможные риски.

«Самое интересное, что в их семье все рожали крупных детей. Она сама родилась за четыре килограмма, мама за четыре килограмма», - добавила она.

Глава семейства Евгений Степанов рассказал, что раньше думал - у него обязательно родится сын.

«Уже со второго ребенка думали - может, сын, с третьего еще больше думали, и с четвертого это еще усилилось. Наверное, судьба мне показывает, что я не готов еще сына воспитать. Супруга справляется с дочками хорошо. Посмотрим, может пятый получится. Как Бог даст», - с улыбкой отметил мужчина.

В России выросло число семей, удовлетворенных уровнем доходов. По данным Росстата, 4,9% семей могут позволить себе любые покупки.

Люберцы Дети Семья

Новости по теме