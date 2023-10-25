Серия бизнес-тренингов пройдет для предпринимателей Подмосковья в ноябре
Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-тренинги в ноябре. Центр «Мой Бизнес» проведет встречи с 7-го по 15-е число.
Первый тренинг «Кем и чем управляет руководитель при реализации социального бизнес-проекта, чтобы получить результат на 100%» состоится 7 ноября. Встреча на тему «Как получить максимум пользы от гранта для социальных предпринимателей и сдать отчет с первого раза» пройдет 8 ноября.
Эксперты расскажут об источниках финансирования для запуска и развития проектов социальных предпринимателей 14 ноября, а 15 числа пройдет тренинг «Грантрайтинг „От идеи до результата“, или как получить деньги на свой проект».
Все встречи состоятся в Москве по адресу: Малая Пироговская, 5. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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