Сергиев Посад и китайский Вэйхай стали городами-побратимами

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«Аналогичные документы уже подписали между собой Ступино и Циндао, Мытищи и Дэчжоу. Планируется также подписать соглашение между Каширой и китайским городом Шоугуан», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Сергиев Посад и Вэйхай планируют сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта и здравоохранения. Города будут обмениваться квалифицированными специалистами и развивать сферы, представляющие взаимный интерес.

На всемирном форуме городов-побратимов присутствовали около пяти тысяч человек из 40 стран мира. Сергиево-Посадскую делегацию возглавил первый заместитель главы округа Сергей Тостановский.

За последние 10 лет Китай влил в экономику Подмосковья более 750 миллионов долларов США. Страна занимает третье место по экспорту сельскохозяйственной продукции из региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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