26 января 2024, 21:59

Сергей Никитенко вручил ветеранам из Серпухова знаки 80-летия снятия блокады Ленинграда

Телеканал «360»
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Глава городского округа Серпухов вручил ветеранам знаки 80-летия снятия блокады Ленинграда. С поздравлениями Сергей Никитенко приехал к блокадникам домой.

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Среди тех, кто выжил в блокадном Ленинграде - жительница Серпухова Валентина Райкова. Когда город попал под оккупацию ей было всего 10 лет. Тем не менее, пережитое блокадница хорошо помнит до сих пор.

«Есть было совершенно нечего, появились вши, все кругом холодно топить было нечем», - рассказала Валентина Райкова.

После окончания школы Валентина Николаевна решила продолжить свое образование и поступила в Воронежский строительный институт. Затем поехала в Хабаровск по распределению, там женщина работала инженером по приемке подземных сооружений. Позже она перебралась в Чехов, а далее переехала к своему мужу, который находился в Серпухове.

Сергей Никитенко в честь важной даты навестил пенсионерку и вручил знак восьмидесятилетия снятия блокады. Глава Серпухова подчеркнул, что очень важно для истории всей страны не забывать о таких событиях.

Ветераны Серпухов История Блокада Ленинграда
26 января 2024, 22:34
Ремонтировать котел начали на котельной «Восточная» в Электростали
Freepik
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На котельной «Восточная» в Электростали начали ремонтировать один из котлов. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова в своем Telegram-канале.

По ее словам, приступить к ремонтным работам ранее не позволяли погодные условия.

«В этот период в концевых домах может быть понижение температуры теплоносителя. Понимаем это неудобство, поэтому сотрудники котельной постараются произвести все работы быстро. Ремонтная бригада уже демонтировала обмуровку котла», - сказала она.

По словам Волковой, потом рабочие приступят к восстановлению трубной части котлового контура. На следующем этапе начнут ремонтировать второй котел.

Ранее стало известно, что число аварий на объектах жизнеобеспечения в Московской области снизилось на 5% за неделю. Аварийно-восстановительная служба МО «МОС АВС» получила 282 сообщения о сбоях.

Работа Коммунальные аварии Электросталь Ремонтные работы
26 января 2024, 21:38
Более 500 учащихся отметили День студента на центральном катке Подольска
Телеканал «360»
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В Подольске студенты отметили свой праздник на центральном катке города в парке имени Виктора Талалихина. Бесплатным входом по студенческим билетам воспользовались около 500 учащихся колледжей и институтов.

На катке состоялась торжественная церемония с поздравлениями и награждением участников. Ольга Соколова, председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа города Подольск, лично поздравила волонтеров города. Студенты помогали жителям микрорайонов Климовск и Шепчинки во время перебоев с отоплением. Она вручила 36 благодарностей.

После перед гостями выступили юные фигуристы из спортивной школы «Витязь». Для студентов округа лед открыли на два часа в вечернее время.

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Праздники Подольск Студенты
26 января 2024, 21:32
Свыше 70 вопросов жителей Лобни рассмотрели на выездной администрации
Телеканал «360»
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В Лобне состоялась очередная встреча выездной администрации с жителями городского округа. Специалисты отвечали на вопросы горожан свыше трех часов. Прием прошел в школе № 10.

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Вопросы жителей городского округа коснулись самых разных тем: оплата за жилищно-коммунальные услуги, благоустройство, работа управляющих компаний, расписание автобусов. Временно исполняющая обязанности главы администрации Лобни Анна Кротова провела личный прием и рассмотрела 13 вопросов. Всего специалисты приняли более 70 горожан. Каждое обращение зарегистрировали и составили специальную карточку, в которой затем обязательно появится отметка о решении вопроса.

Выездные заседания проводятся в выходные или вечером. Они позволяют жителям обратиться сразу к нескольким специалистам без предварительной записи. Любой желающий может задать вопросы, касающиеся практически всех сфер муниципалитета: здравоохранение, транспорт, образование, безопасность, культуру и спорт.

Около половины вопросов удается решить на месте. Свое обращение жители могут также разместить в социальных сетях или в чате управляющей компании. Однако большинство вопросов горожане задают непосредственно на приеме.

Благоустройство Лобня
26 января 2024, 21:14
Волонтеры из Воскресенска в День студента установили кормушки в парке Кривякино
Телеканал «360»
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Волонтеры из молодежного центра «Олимпиец» приняли участие в благотворительной акции. В День российского студенчества они устанавили кормушки в парке Кривякино.

Для ребят из Воскресенска так отмечать праздник стало доброй традицией отмечать этот праздник полезными делами для молодежи. Всего волонтеры закрепили на деревьях парка два новых домика для белок и три кормушки для птиц.

«У нас кормушки изначально в парке Кривякино были установлены в таком историческом стиле. В этом году мы обновили, сделали более удобными и каждый желающий может прийти и угостить белочек», - рассказала заместитель директора культурного центра «Усадьба Кривякино» Светлана Корнилина.

После экологической акции член Союза журналистов Подмосковья Александра Тер-Согомонова провела для волонтеров практикум, на котором рассказала ребятам о профессии репортера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Год семьи в регионе. На торжественной церемонии многодетным семьям области вручили федеральные и областные награды.

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Праздники Студенты Воскресенск Парки

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