Сергей Никитенко вручил ветеранам из Серпухова знаки 80-летия снятия блокады Ленинграда

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Среди тех, кто выжил в блокадном Ленинграде - жительница Серпухова Валентина Райкова. Когда город попал под оккупацию ей было всего 10 лет. Тем не менее, пережитое блокадница хорошо помнит до сих пор.

«Есть было совершенно нечего, появились вши, все кругом холодно топить было нечем», - рассказала Валентина Райкова.

После окончания школы Валентина Николаевна решила продолжить свое образование и поступила в Воронежский строительный институт. Затем поехала в Хабаровск по распределению, там женщина работала инженером по приемке подземных сооружений. Позже она перебралась в Чехов, а далее переехала к своему мужу, который находился в Серпухове.

Сергей Никитенко в честь важной даты навестил пенсионерку и вручил знак восьмидесятилетия снятия блокады. Глава Серпухова подчеркнул, что очень важно для истории всей страны не забывать о таких событиях.