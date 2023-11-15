Сергей Никитенко провел встречу по вопросам подключения газа в населенных пунктах Серпухова

«Газификация наших населенных пунктов, эта работа ведется у нас уже не первый год. Это очень важное направление, потому что это те вещи, которые очень значительно влияют на качество жизни наших жителей, наших горожан, жителей нашего городского округа», - отметил Никитенко.

По его словам, в деревнях Ивановское и Балково благоустройство территории после социальной газификации планируется завершить до 20 ноября, а в Дашковке все работы уже завершены.

Помимо этого, в Сераксееве уже запустили газ, а в Мартьяново - работы в процессе, ведется сбор документации.

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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