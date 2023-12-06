Сергей Джеглав встретился с многодетными семьями в Лосино-Петровском

Для многодетных мам провели квиз-игру на смекалку, логику и проверку знаний. Женщины получили благодарственные письма, цветы и подарки от руководителя муниципалитета.

«Цель сегодняшней встречи - отметить тех, кто несмотря на свою занятость, не смотря на то, что у самих дел и хлопот хватает дома, ведет активную работу по поддержке других семей. Это сплочение сегодня было видно, очень приятно побывать на этом празднике», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Напомним, в Лосино-Петровском работает центр помощи многодетным семьям «Мы рядом». Туда могут обратиться семьи с любыми вопросами.

«Такие мероприятия отвлекают от домашнего быта и, естественно, сплочают. И нас с каждым годом становится все больше и больше, я имею ввиду актива, который выполняет работу для развития нашей организации и развития округа», - отметила Руководитель центра помощи многодетным семьям «Мы рядом» Елена Никифорова.

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