Серебряных призеров футбольного чемпионата Подмосковья 2023 года наградили в Видном
В Видном прошло награждение серебряных призеров чемпионата Подмосковья по футболу 2023 года. Второе место на соревнованиях заняла команда «Металлург-Видное».
«Нам не хватило одной игры - поле засыпал снег. Наши ребята работали по остаточному принципу и выполнили все, что от них требовалось. Нас поддержала администрация города и наши замечательные болельщики. С января мы начинаем подготовку к новым чемпионатам», - рассказал главный тренер коллектива Юрий Быков.
В 2024 году футболисты выйдут из статуса любителей и перейдут в профессиональную лигу.
Более того, 2024 году для видновских футболистов знаковый - они выходят из звания любительской команды и получают степень профессиональной. В торжественной обстановке в Историко-культурном центре их поздравил Он подчеркнул, что рад отметить достижения команды и вручил клубу денежный сертификат.
«Хочу пожелать настойчивости в достижении результатов. Важно, чтобы все те позиции, которые вы сейчас удерживаете, продвигали вас, и пусть в наступающем году вам сопутствует успех», - пожелал временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Каторов.
В «Металлург-Видное» входят 20 футболистов от 18 до 35 лет.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
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