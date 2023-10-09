Сентябрь 2023 года в Подмосковье стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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Последний раз самый теплый сентябрь зафиксировали в 1938 году, однако, в 2023 году месяц был теплее на три градуса.

«Самой теплой у нас была, конечно, третья декада сентября, там вообще среднесуточная и среднедекадная температуры были на пять градусов теплее нормы. 22, 23 и 24 числа были побиты температурные рекорды: температура воздуха превышала 25 градусов», - сообщила начальник метеостанции «Коломна» Наталья Елагина.

Отмечается, что в целом за сентябрь температура воздуха превышала норму на 1,8 градуса.

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