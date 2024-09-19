Сенсорный сад для детей с инвалидностью открыли в Мытищах

Разнообразные факторы воздействия для активации органов чувств детей-инвалидов расположили в тактильном саду, например: яркие цвета лент, различные текстуры, такие как сено, песок, галька, кара лиственницы, травяной газон и грядка с ароматными растениями. Заместитель директора центра, доктор медицинских наук Лолита Пак подметила, что такие элементы помогают детям-инвалидам улучшать восприятие мира и обработку сенсорных сигналов, а также снизить уровень тревожности.

Детям с нарушениями интеллекта и памяти сенсорный сад способствует тренировке памяти и внимания посредством приятных и регулярных сенсорных впечатлений. Это создает положительные ассоциации и совершенствует когнитивные функции. Для детей с двигательными нарушениями сад сенсорного восприятия будет полезен для развития моторики и координации, а также для формирования навыков общения и социализации.

Родители детей-пациентов активно участвуют во взаимодействии ребенка с элементами сада и поддерживают его развитие и приобретение новых навыков.

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