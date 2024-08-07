Семью из Лобни поздравили с 60-летием совместной жизни

Супруги переехали в Лобню из Калуги и проживают здесь уже 57 лет. Их знакомство произошло летом 1963 года в столовой организации по энергомонтажу, где они оба работали. Сразу возникла взаимная симпатия, и они начали проводить много времени вместе: катались на лыжах, ходили в кино и на танцы. В августе 1964 года Сергей и Валентина официально зарегистрировали свой брак.

Анна Кротова поздравила юбиляров и пожелала им мира, тепла и благополучия.

Также в этот день в Лобне чествовали участника специальной военной операции и его невесту, которые официально оформили свои отношения. Вскоре молодой человек вновь отправится на фронт. Молодоженов поздравил заместитель главы муниципалитета Руслан Коркмазов. Он пожелал им долгих лет совместной жизни, счастья и здоровья.

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